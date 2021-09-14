Судебные приставы объяснили причину визита в офис Google в Москве

В Федеральной службе судебных приставов (ФСПП) объяснили причину визита сотрудников ведомства в московский офис компании Google.

В ФСПП сообщили, что служба намерена добиться исключения использования сайта "Умное голосование" оппозиционера Алексея Навального в поисковой выдаче Google – по решению арбитража. "В ФСПП на исполнении находится производство, возбужденное на основании документа, выданного судом в отношении Google, LLC. В рамках этого производства принимаются меры принудительного исполнения", - отметили в ведомстве.

В российский офис Google, расположенный в бизнес-центре "Балчуг Плаза", приставы пришли в понедельник вечером. В самой компании от комментариев отказались, отмечает "Коммерсантъ".

3 сентября Арбитражный суд Москвы запретил Google, а также "Яндекс" отображать словосочетание "Умное голосование" в поисковой выдаче. Позднее стало известно, что "Яндекс" ссылку на проект Навального удалил.

Позднее в этом месяце Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования", сославшись на его связь с Фондом борьбы с коррупцией Навального. ФБК признан российскими властями "иноагентом", а также экстремистской организацией. Её деятельность запрещена.

Проект "Умное голосование" был разработан соратниками Алексея Навального для того, чтобы рекомендовать избирателям перед выборами наиболее перспективных, по мнению оппозиции, кандидатов, которые имеют все шансы обойти членов правящей партии "Единая Россия".

Также 14 сентября стало известно, что Ростелеком предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов (система доменных имён) Google, Cloudflare и сервиса DoH, чтобы ограничить доступ к запрещённым ресурсам.

Как пишет РБК, текст соответствующего письма, направленного 8-го сентября, был опубликован в Telegram-канале "ЗаТелеком". Подлинность документа подтвердил представитель "Ростелекома". Он, однако, не уточнил, кому было адресовано письмо. Источник РБК на IT-рынке утверждает, что запрос "Ростелекома" был направлен макрорегиональным филиалам компании.

На прошлой неделе Роскомнадзор обратился к зарубежным IT-компаниям, среди которых Google, Cloudflare, Аpple, и Cisco, с требованием не предоставлять "Умному голосованию" средства для обхода блокировки.