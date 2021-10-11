Журналисты издания VTimes, закрывшегося после того, как администратора его сайта vtimes.io внесли в список СМИ-"иноагентов", запустили новый проект — VPost.

В телеграм-канале нового издания сообщается, что VPost – это полноценное медиа. Пока оно доступно только в соцсетях, но редакция собирается зарегистрировать издание как средство массовой информации.

В новом издании будут работать журналисты Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, Людмила Коваль, Михаил Оверченко, Анна Героева, Екатерина Гробман, Елена Комарова, Анна Третьяк и Маргарита Лютова. Бывший главный редактор VTimes Александр Губский к команде VPost не присоединился. Нового главного редактора VPost пока не будет.

Писать новое издание будет прежде всего – о деньгах. О тех, которыми непосредственно распоряжаются граждане, и о тех, которые собирает государство и которыми распоряжается от их имени.

VTimes – информационно-аналитический сайт, созданный в 2020 году журналистами, ранее работавшими в газете "Ведомости" до её покупки новым владельцем. В середине мая Минюст России включил VTimes в список СМИ — "иностранных агентов". Через три недели издание объявило, что прекращает работу с 12 июня. В заявлении говорилось, что редакция не хочет работать в нише "оппозиционных политических СМИ" и ставить сотрудников под угрозу.

На данный момент в реестр СМИ-"иноагентов" включены 85 человек и организаций, с начала 2021 года список увеличился на 68 пунктов. Включение в список налагает на СМИ ряд обязанностей, критически затрудняющих их работу.