Трёх журналисток, сотрудничающих с Радио Свобода, признали "иноагентами"

Министерство юстиции России внесло в реестр "СМИ-иноагентов" журналисток Татьяну Вольтскую, Екатерину Клепиковскую и Елену Соловьеву, сотрудничающих с Радио Свобода и Север.Реалии. Также в список внесли расследовательский проект Bellingcat.

В реестр также добавлены журналист телеканала "Дождь" (признан "иноагентом") Даниил Сотников, корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров, журналисты "Настоящего времени" Елизавета Сурначева и Роман Перл, журналист Евгений Симонов, а также юрист и руководитель "Центра защиты прав СМИ" (признан "иноагентом") Галина Арапова.

Сурначева, Сотников и Захаров ранее сотрудничали с изданием "Проект", которое признано в России нежелательной организацией, а его бывший главный редактор Роман Баданин включен в реестр "СМИ-иноагентов".

Би-би-си категорически отвергает решение российских властей о включении Андрея Захарова в реестр "СМИ-иноагентов". "В мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории", – говорится в заявлении издания.

Из организаций, кроме Bellingcat, в список "СМИ-иноагентов" попали компания "МЕМО", которая является учредителем издания "Кавказский узел" и компания-владелец издания M.News.

На данный момент в реестр СМИ-"иноагентов" включены 85 человек и организаций, с начала 2021 года список увеличился на 68 пунктов.

1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-"иноагентов", а также внести 12 поправок в действующее законодательство об "иностранных агентах". Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко. Кремль пообещал рассмотреть обращение журналистов о внесении поправок в закон об "иностранных агентах".