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Командир спецназа "Ахмат" назначен "политруком" при Минобороны

Командир "Ахмата" Апти Алаудинов
Командир "Ахмата" Апти Алаудинов

Президент России Владимир Путин назначил командира чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны.

Тем же указом Алаудинов освобождён от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что Алаудинов продолжит командовать спецназом "Ахмат", назвав при этом его новое назначение "признанием выдающихся качеств стратега и бойца". В СМИ "Ахмат" часто называют "личной армией" Кадырова.

В 2022 году за участие в войне против Украины Путин присвоил Алаудинову звание Героя России.

  • Главное управление по военно-политической работе при российском министерстве обороны было создано Владимиром Путиным в июле 2019 года. Его цель - "военно-политическая пропаганда и агитация" в вооружённых силах, "поддержание морально-политического состояния военных" и "формирование идейно убеждённой личности военнослужащего". Управление возглавил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов, ранее руководивший Западным военным округом и командовавший российскими войсками в Сирии. После назначения он назвал "исторической ошибкой" отделение армии от политики. "Вооружённые силы являются политическим институтом", – заявил Картаполов.
  • Позже Путин вернул институт "политруков" в силовые ведомства и госорганы. Этот институт, занимавшийся политической пропагандой, был введён в 1919 году в Вооружённых силах Советской России и просуществовал в разных видах вплоть до распада СССР.

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