Командир спецназа "Ахмат" назначен "политруком" при Минобороны

Президент России Владимир Путин назначил командира чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны.

Тем же указом Алаудинов освобождён от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что Алаудинов продолжит командовать спецназом "Ахмат", назвав при этом его новое назначение "признанием выдающихся качеств стратега и бойца". В СМИ "Ахмат" часто называют "личной армией" Кадырова.

В 2022 году за участие в войне против Украины Путин присвоил Алаудинову звание Героя России.