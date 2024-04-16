Командир спецназа "Ахмат" назначен "политруком" при Минобороны

Президент России Владимир Путин назначил командира чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны.
Тем же указом Алаудинов освобождён от ранее занимаемой должности заместителя командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что Алаудинов продолжит командовать спецназом "Ахмат", назвав при этом его новое назначение "признанием выдающихся качеств стратега и бойца". В СМИ "Ахмат" часто называют "личной армией" Кадырова.
В 2022 году за участие в войне против Украины Путин присвоил Алаудинову звание Героя России.
- Главное управление по военно-политической работе при российском министерстве обороны было создано Владимиром Путиным в июле 2019 года. Его цель - "военно-политическая пропаганда и агитация" в вооружённых силах, "поддержание морально-политического состояния военных" и "формирование идейно убеждённой личности военнослужащего". Управление возглавил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов, ранее руководивший Западным военным округом и командовавший российскими войсками в Сирии. После назначения он назвал "исторической ошибкой" отделение армии от политики. "Вооружённые силы являются политическим институтом", – заявил Картаполов.
- Позже Путин вернул институт "политруков" в силовые ведомства и госорганы. Этот институт, занимавшийся политической пропагандой, был введён в 1919 году в Вооружённых силах Советской России и просуществовал в разных видах вплоть до распада СССР.
Форум