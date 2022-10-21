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Командир воинской части пообещал выбить зубы мобилизованному

Кирилл Березин со своей бабушкой

Мобилизованный на войну в Украине житель Санкт-Петербурга Кирилл Березин столкнулся с агрессией со стороны командира воинской части в Белгородской области, где он сейчас находится. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на девушку Березина Марину.

По её словам, полковник Анатолий Смердов обещал петербуржцу "выбить зубы", "стукнуть прикладом по голове" и "посадить в яму". Девушка Березина подала заявление в военно-следственный участок в Белгороде. Она отметила, что первую жалобу на командира части она отправила ещё 10 октября, но никакой обратной связи не получила. "Угрозы продолжаются, и не только в отношении одного Кирилла. И не только угрозы. Смердов ребят ещё и бьет, как Кирилл сказал. Может к любому подойти и ударить. Мобилизованный, доброволец – без разницы." – добавила девушка мобилизованного.

Кирилл Березин был мобилизован в конце сентября. В первый же день он подал заявление о желании проходить альтернативную гражданскую службу по пацифистским убеждениям. Призывная комиссия ответила отказом, Березин обратился в суд. 18 октября Невский районный суд отказал ему в праве на альтернативную службу. Юрист Никифор Иванов, который представлял интересы Березина в суде, в разговор с корреспондентом Север.Реалии отметил, что девушка мобилизованного до этого получала только "классические отписки" из ведомства на свои жалобы.

15 октября на учебном полигоне, который относится к воинской части, где сейчас находится Кирилл Березин, произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек и 15 получили ранения. По одной из версий, причиной случившегося стал конфликт на религиозной почве между офицером и мобилизованными военнослужащими, исповедующими ислам.

  • Мобилизация в России началась 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что для участия в войне в Украине будут мобилизованы до 300 тысяч человек. "Новая газета. Европа" утверждает, что на войну могут быть отправлены до миллиона человек.


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