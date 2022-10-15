Минобороны сообщило о теракте на полигоне в Белгородской области

Минобороны России сообщило о теракте на военном полигоне в Белгородской области, в результате которого 15 человек были ранены, 11 человек – погибли.

По данным ведомства, стрельба произошла во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, которые решили отправиться на войну в Украине. Двое нападавших были убиты.

SOTA утверждает, что стрельба произошла на полигоне в поселке Солоти. Там расположен лагерь, в котором, в частности, находятся более 100 мобилизованных из Брянской области, которые отказывались ехать на войну в Украину. По данным Mash, в результате стрельбы погибли добровольцы из Брянской области.

Baza утверждает, что стрельба произошла около 10 часов утра на полигоне воинской части в Валуйском районе Белгородской области, однако известно об этом стало только вечером. Пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу. Как минимум двое из них получили огнестрельные ранения ног, еще одного пострадавшего ранили в грудь.

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