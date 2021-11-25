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Командира полигона Капустин Яр отправили под домашний арест

Полигон Капустин Яр

Военный суд отправил под домашний арест начальника государственного центрального полигона Минобороны Капустин Яр генерал-майора Олега Кислова. Об этом РИА Новости сообщили в 235-м гарнизонном суде.

Кислова подозревают во взяточничестве по делу о пропаже трехсот тонн топлива, принадлежавшего министерству обороны России. Как пишет "Коммерсантъ", обвинение генерал-майору предъявили на основании показаний его подчиненного полковника Алексея Прудникова. После этого военный суд освободил Прудникова из-под стражи и перевёл под домашний арест.

Близкие к расследованию источники издания пояснили, что условием выхода обвиняемого из изолятора стали признание вины, раскаяние и заключенное им досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. В рамках этой сделки Прудников признал, что в 2019 году позволил компании "Я-Автодизель" выкачать мазутохранилище школы техников объемом 300 тонн. В документах операция обозначалась как очистка особо охраняемого военного объекта, поэтому за мазут "Я-Автодизель" не платил. Однако позже гендиректор фирмы-подрядчика, как следовало из показаний полковника, передал ему наличными один миллион 900 тысяч рублей, которые он поделил со своим начальником, командиром полигона Капустин Яр генерал Олегом Кисловым.

Сослуживец и знакомый Олега Прудникова на условиях анонимности заявил "Коммерсанту", что с полигона на самом деле выкачивался не мазут, а отходы, которые могли загрязнять территорию военной школы. Собеседник издания отмечает, что Прудников "бесплатно решал экологическую проблему", а компания получал сырье для переработки и получения из него топлива. По словам сослуживца, оказавшись в мае этого года в московском СИЗО Прудников, полгода не признавал вину, но содержание под стражей и постоянное "психологическое давление" стали для него "невыносимыми".

Командир Капустина Яра генерал Олег Кислов был задержан на полигоне в ноябре и под конвоем доставлен из Астраханской области в Москву.

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