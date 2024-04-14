Командование ВСУ: армия России хочет захватить Часов Яр к 9 мая

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что высшее российское военное руководство поставило своим войскам задачу захватить город Часов Яр в Донецкой области к 9 мая.

Слова Сырского приводятся в сообщении Генштаба ВСУ в фейсбуке. Командующий отметил, что российская армия "сосредотачивает усилия для прорыва обороны ВСУ западнее Бахмута, выхода на канал Северский Донец – Донбасс, овладения населенным пунктом Часов Яр, создания условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации".

Как подчеркнул Александр Сырский, украинские бригады "буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага". По словам генерал-полковника, отдельные группы россиян вышли к микрорайону "Новый", но были уничтожены ударами дронов и огнем артиллерии.

5 и 9 апреля аналитики проекта DeepState сообщали о продвижении войск России на востоке Часового Яра и в Богдановке. Анализ сводок Генштаба ВСУ за неделю свидетельствует о концентрации сил россиян именно на этом участке фронта, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

Днём ранее, 13 апреля, главнокомандующий ВСУ сообщил в телеграм-канале, что обстановка на фронте на востоке Украины в последние дни существенно обострилась. Как писал Сырский, российские войска значительно активизировали наступательные действия после президентских выборов в России, прошедших в марте.