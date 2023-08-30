"Команду против пыток" объявили иноагентом в России

Минюст России внёс "Команду против пыток" в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.
"Сегодня мы получили уведомление о том, что 23 августа Минюст внёс изменения в реестр иноагентов. Ведомство добавило Команду против пыток к ликвидированному ранее Комитету против пыток в список НКО-иностранных агентов", – говорится в сообщении.
"Команда против пыток" также заявила, что продолжает работу и будет обжаловать решение Минюста.
- Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре около 450 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений.
- Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчёте или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
- С конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.
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