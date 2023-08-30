"Команду против пыток" объявили иноагентом в России

Минюст России внёс "Команду против пыток" в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"Сегодня мы получили уведомление о том, что 23 августа Минюст внёс изменения в реестр иноагентов. Ведомство добавило Команду против пыток к ликвидированному ранее Комитету против пыток в список НКО-иностранных агентов", – говорится в сообщении.

"Команда против пыток" также заявила, что продолжает работу и будет обжаловать решение Минюста.