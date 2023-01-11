Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Командующим группировкой войск РФ в Украине назначен Герасимов

Валерий Герасимов и Сергей Суровикин

Командующим Объединённой группировкой российских войск, ведущих войну в Украине, назначен начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщило в среду Минобороны России.

Прежний командующий Сергей Суровикин станет одним из его трёх заместителей. Он остаётся в должности командующего Воздушно-космическими силами.

Ещё двумя заместителями будут главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

"Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач", - говорится в сообщении Минобороны.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля должности командующего группировкой войск в зоне так называемой спецоперации не существовало. 8 октября командующим был назначен Сергей Суровикин. С его именем связывали новую тактику российских войск - массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Первый такой удар был нанесён 10 октября, последний на данный момент - 31 декабря. Суровикин также вскоре после своего назначения говорил о возможности "непростых решений" по вопросу о городе Херсоне. Вскоре после этого по его предложению российские войска ушли из Херсона и вообще с правого берега Днепра.

Назначение Суровикина высоко оценили, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин. При этом Герасимова Кадыров подвергал завуалированной критике - как и ряд так называемых патриотических блогеров.

Накануне генерал Александр Лапин, который подвергался прямой критике Кадырова и Пригожина, был назначен начальником штаба Сухопутных войск.

Назначение Герасимова произошло на фоне по большей части позиционных боёв на фронте, за исключением района Соледара и Бахмута в Донецкой области, где российские войска ведут наступление.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG