Командующим группировкой войск РФ в Украине назначен Герасимов

Командующим Объединённой группировкой российских войск, ведущих войну в Украине, назначен начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов. Об этом сообщило в среду Минобороны России.

Прежний командующий Сергей Суровикин станет одним из его трёх заместителей. Он остаётся в должности командующего Воздушно-космическими силами.

Ещё двумя заместителями будут главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

"Повышение уровня руководства Специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач", - говорится в сообщении Минобороны.

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля должности командующего группировкой войск в зоне так называемой спецоперации не существовало. 8 октября командующим был назначен Сергей Суровикин. С его именем связывали новую тактику российских войск - массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Первый такой удар был нанесён 10 октября, последний на данный момент - 31 декабря. Суровикин также вскоре после своего назначения говорил о возможности "непростых решений" по вопросу о городе Херсоне. Вскоре после этого по его предложению российские войска ушли из Херсона и вообще с правого берега Днепра.

Назначение Суровикина высоко оценили, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров и глава "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин. При этом Герасимова Кадыров подвергал завуалированной критике - как и ряд так называемых патриотических блогеров.

Накануне генерал Александр Лапин, который подвергался прямой критике Кадырова и Пригожина, был назначен начальником штаба Сухопутных войск.

Назначение Герасимова произошло на фоне по большей части позиционных боёв на фронте, за исключением района Соледара и Бахмута в Донецкой области, где российские войска ведут наступление.