"Пригожину указали на место". Блогеры о новом назначении Лапина

10 января генерал-полковник Александр Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил. Ранее Лапин командовал группировкой российских войск "Центр" в Украине - и подал в отставку после отступления российских войск из Лимана в Харьковской области осенью 2022 года, из-за чего многие комментаторы отреагировали на его новое назначение саркастически.

Владимир Серебровский

мы тут на ближайшие 100 лет станем самым популярным военным анекдотом мира

Я правильно помню, что это то самое чудо в перьях, под чьим чутким руководством в Рыжем лесу окопы рыли? И теперь оно будет отвечать за планирование наземных операций?

Давайте поскорее сдадимся, а? Репарации репарациями, Гаага Гаагой, но ведь иначе мы тут на ближайшие 100 лет станем самым популярным военным анекдотом мира.

За вывод российских войск из Лимана Александра Лапина тогда резко раскритиковал Рамзан Кадыров. "Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", - писал Кадыров. С ним согласился Евгений Пригожин, написавший о "бездельниках", которые "должны немедленно убраться".

Максим Шевченко

Это тот самый генерал Лапин, которого публично оскорбляли и поносили в социальных сетях видные российские общественные и политические деятели нашей эпохи и толпы их сподвижников?

Не верю, что он просто взял да и забыл.

Отставка Лапина тогда стала поводом предположить, что он попал в опалу, и вызвала волну постов об усилении влияния Кадырова и Пригожина. Многие комментаторы уверены, что на новую должность Лапина назначили именно для того, чтобы поумерить их амбиции.

Кирилл Гончаров

Ого, оскандалившегося генерала Лапина вернули в строй, да и как? Сразу начальником Главного штаба Сухопутных войск. Пусть вас не смущает, что предыдущего главу мы не знали, сам факт публичного возвращения - сигнал для Пригожина, который больше всего критиковал Лапина. Остудить его пыл.

Факт публичного возращения - сигнал для Пригожина

Небольшая победа министерства обороны. Но что это значит стратегически? Я вот не понимаю пока-что.

Аббас Галлямов

У возвращения Лапина есть важный политический подтекст.

Путин демонстративно проигнорировал мнение несистемных игроков вроде Пригожина с Кадыровым и занял сторону официоза.

Осенью всё было наоборот. Видимо, тогда он сильно разочаровался в армии и возлагал большие надежды на пригожинцев.

Теперь он убедился, что и армия оказалась не так плоха, и повар совсем не так хорош.

Бахмут последний так и не взял, зато раздухарился так, что надавал кучу публичных оплеух своим же - от Беглова и Медведева до Герасимова и даже Администрации президента, которую он на днях обвинил в организации пиар-атаки на себя.

До Путина дошло, что он своими собственными руками разваливает систему

Короче, до Путина дошло, что он своими собственными руками разваливает систему, вот он и решил этот процесс приостановить.

Дмитрий Колезев

Это может говорить о том, что А). Реальный политический ресурс Кадырова и Пригожина куда меньше их медийной активности. Б). В армии есть центры влияния, по крайней мере в некоторых вопросах противостоящие Пригожину и Кадырову.

Отставки Беглова Пригожин пока тоже не добился.

Да и директора Музея истории Екатеринбурга, насколько я понимаю, не сместил.

Георгий Бовт

У "Системы РФ" (отличный термин термин Глеба Павловского) свои представления о сдержках и противовесах. У нас они и зовутся проще - "разводки". В данном случае назначение Лапина - это "ответка" Кадырову и Пригожину, резко его критиковавшим. Однако и должность, которую он получил, не так чтобы зашибись была. Так что разводка вполне изящная получилась.

Разводка вполне изящная получилась

И вот еще Стрелков недоволен назначением генерала Лапина на пост начальника штаба Сухопутных войск ВС РФ: это, мягко говоря, недоразумение. Дело не в его командных качествах, а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжёлое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив, в результате, почти 10 городов и "перегруппировавшись" из Харьковской области.

Бывший военачальник "ДНР" Игорь Стрелков назвал новое назначение Александра Лапина "недоразумением".

Игорь Стрелков

Назначение генерала Лапина на вышестоящую должность, мягко говоря, недоразумение. Дело не в его командных качествах (если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжёлое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив, в результате, почти 10 городов и «перегруппировавшись» из Харьковской области. Повышать за такое - это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МО РФ.

С ним солидарны и другие "патриоты".

Олег Царев

Напомню, по информации СМИ, именно под его командованием наши войска потерпели тяжёлое поражение под Балаклеей и Изюмом, провели ту самую "перегруппировку" из Харьковской области, в результате чего наши не только понесли потери, но и оставили множество городов и людей.

Это тот самый Лапин, который на камеру награждал собственного сына медалью Жукова за наступление/отступление из Сум и Чернигова. Сюжет показывали аккурат в то время, когда наши войска уходили из этих регионов.

Но есть и "патриотические" каналы, которые Лапина защищают.

Александр Харченко

Не соглашусь с Игорем Ивановичем. К отступлению от Балаклеи и Изюма генерал Лапин не имеет ни малейшего отношения. Тем участком фронта командовали другие люди. Лапина с малой частью войск ЦВО отправили в качестве пожарной команды на усиление и затыкание дыр на фронте. Не буду вдаваться в подробности, но уже возле Купянска остановить "перегруппировку" наших войск было практически невозможно. Поэтому Лапин менял деревни на время. Войска в итоге собрали возле Сватово и выстроили линию фронта. Враг дальше пройти не смог.

Идею, что новая должность Лапина как-то связана с критикой со стороны Пригожина и Кадырова, прокремлевские каналы тоже отвергают.

Сергей Марков

Лапин был на фронте. Теперь в штабе. Потом опять на фронт поедет

Про назначение генерала Лапина начальником штаба командования сухопутными войсками армии России. Что это значит?

1. Генералы это очень очень дорогой ресурс. Поэтому во время войны ни один вменяемый глава страны не увольняет генералов. Даже за провалы. Их просто переводят на другие позиции.

2. Генералов нужно время от времени переводить с фронта в штаб и с штаба на фронт. Лапин был на фронте. Теперь в штабе. Потом опять на фронт поедет.

3. Причины увольнения и перевода генералов вообще и генерала Лапина никто из вас в принципе знать не может, потому что вы никто не знаете 90% той закрытой очень специфической информации, на основе которой президент принимает решения. И Сталин так же принимал решения.

4. Если президент и генералы будут принимать военные и кадровые решения под давлением общественности, то это прямая дорога к развалу армии и катастрофе. Единственное исключение- назначение Кутузова вместо Барклая де Толли. Почитайте про это.

5. Враги и друзья и Пригожина и Кадырова не имеют отношение ни к увольнению Лапина ни к назначению его снова.

6. Лапин это просто ресурс в руках Путина и Шойгу. Повоевал. Чуть отдохнул. Будет опять пахать по 14 часов в сутки с учетом его опыта, и плохого и хорошего.

В то же время очевидно, что пикировка между кадровыми военными и Евгением Пригожиным в последнее время обострилась, что, по мнению многих комментаторов, свидетельствует о нешуточной клановой борьбе в верхах.

Василина Орлова

Лапина, которого кадыровы-пригожины сместили было, вытащили из небытия, в которое его уже, казалось, отправили, и переназначили на руководящую роль, начальником Главного штаба Сухопутных войск.

Так и Медведева переназначил Пынька в декабре на должность, специально созданную под него, "первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии", в качестве какового ("заместителя председателя") Медведев ездил на танковый завод грозить тюрьмой, если ему не наклепают танков.

Регулярные ВС РФ вовсе не намерены уступать Пригожину без боя, как он того требует

У пыненосных просто нет никого в запасе, от слова вообще. Они могут только по кругу назначать друг друга по принципу личной преданности фюреру. Поэтому достают и переназначают самых зашкваренных персонажей. Медведев просто шут, а за Лапиным тянется череда военных неудач. Но других нет.

Партия Шойгу-Суровикина-Герасимова демонстрирует варлордам Кадырову и Пригожину, что она ещё пободается.

Это как бы превью, показывающее, что борьба за власть после смерти автократа будет весьма ожесточенной, и регулярные ВС РФ вовсе не намерены уступать Пригожину без боя, как он того требует.

Государству в государстве, которое строит Пригожин, ещё только предстоит сразиться с (прежними) государственными структурами бывшей "Российской Федерации".

Спекуляции об усилении политических позиций Пригожина усилились после того, как его пресс-служба сообщила, что бойцы "ЧВК Вагнера" взяли Соледар под свой контроль. В качестве доказательства Пригожин опубликовал фото из музея "Соляная шахта" на окраине города.

Сергей Марков

Вот он новый герой. Пригожин. Вагнер. Теперь Вагнер должен получить ещё больше ресурсов от российского государства.

Кирилл Гончаров

Пригожин уже откровенно издевается над министерством обороны РФ:

"Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер".

Это не просто бравурная реляция, это обвинение вооружённых сил, которые по его словам не сделали ничего.

Интересный ход событий.

Анатолий Несмиян

Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. Это несколько (и достаточно сильно) расходится с версией Пригожина о том, что город взят, причем силами исключительно подконтрольной ему ЧВК.

Похоже на серьезный конфликт между официальным военным ведомством и частным министерством обороны РФ

Похоже, что существует серьезный конфликт между официальным военным ведомством и частным министерством обороны РФ. Что в целом логично, об этом еще генерал Лебедь говорил в своей неподражаемой манере: «Двум пернатым в одной берлоге не ужиться».

Вполне возможно, что в каком-то будущем мы увидим боевые столкновения между подразделениями двух этих министерств, выясняющих, кто из них более официально.

Аббас Галлямов

Яростные споры Пригожина и Минобороны по поводу того, кто из них все-таки взял Соледар, наводят на мысль о том, что на кону сейчас стоит нечто большее, чем абстрактное усиление влияния.

Если бы речь шла только о последнем, то они не стали бы вести себя так по-детски. Ведь, по сути, это детское поведение. Взрослый человек так себя не ведёт, он считает ниже своего достоинства столь примитивно доказывать то, что он молодец. Взрослый человек ждёт, пока об его заслугах скажут другие, а не орёт о них сам. А эти спорят так, как будто ждать других некогда, железо надо ковать прямо сейчас.

А не собирается ли Пригожин занять кресло министра обороны?

Короче, я подумал, а не собирается ли Пригожин занять кресло министра обороны? Возможно, он чувствует, что Путина настолько бесит Шойгу, что он уже принял решение об его отставке и последнее, что ему нужно, - это решить, кому передать ведомство. И вот тут принципиально важно доказать свою эффективность. Путин сейчас настолько сильно зависит от того, насколько эффективной окажется его армия, что принимая решение о фигуре нового министра, не будет думать ни о чем другом кроме того, как эту эффективность повысить. Ни общественное мнение его интересовать не будет, ни даже мнение военной корпорации. "Сами воевать не умеете, сукины дети, теперь воюйте под руководством повара", - скажет президент и по своему будет прав. В конце концов, раз можно поставить во главе Минобороны пожарного, то почему бы не поставить повара? Тем более, что этот повар имеет боевой опыт и доказал свою боеспособность.

Раньше мысль о назначении Пригожина министром казалась мне безумием, но в последнее время его у нас столько творится, что теперь уже ничего исключать нельзя.

Альфред Кох

Он сначала взялся штурмовать Бахмут. Уже даже не знаю сколько он его штурмовал, то ли пять, то ли даже шесть месяцев. И никуда в результате он не продвинулся. Сначала у него был плохой Лапин. Ок, сняли Лапина. Потом у него “пидором” стал Герасимов. Это тоже ему сошло с рук. Потом, рассказав, что в Бахмуте “500 линий обороны” и его взять трудно, он переключился на Соледар.

И вот сейчас он продает Путину “вот-вот взятие” Соледара как такую грандиозную победу, ради которой Путину нужно простить ему все репутационные издержки с кувалдой и прочими фокусами, потерю десятков тысяч бойцов и уймы денег, потраченных на оружие и боеприпасы. И еще Путин должен простить ему потенциальный конфликт с армией, в который Пригожин его затянул.

Путин должен простить ему потенциальный конфликт с армией, в который Пригожин его затянул

И Путин это не покупает. Не дождавшись взятия Соледара, он возвращает Лапина и демонстративно назначает его на должность с повышением. Это плевок в морду Пригожину и одновременно - ответ на вопрос как в Кремле оценивают возможное взятие Соледара и какое значение они придают этому “успеху”. Ответ - никакого. То есть оценивают его вполне трезво.

Что же делает теперь Пригожин? Он начинает рассыпаться в комплиментах украинской армии. Он хвалит ее бойцов за мужество и стойкость. Напомню, что до этого он неожиданно позитивно говорил о Зеленском.

Провалиться мне сквозь землю, но как это оценивать если не призыв к диалогу? То есть понимая, что на своей, российской стороне за все свои художества он скоро станет объектом для охоты (причем не исключено, что в прямом смысле этого слова), он подает маячки украинским визави: я открыт к диалогу, я нормальный парень, со мной можно разговаривать.

Какие будут ваши условия? Что вы мне можете предложить? Что вы говорите? В обмен на что? Ну, я не знаю… Я многое могу. А что бы вы конкретно от меня хотели? Для меня нет запретных тем, все обсуждается… Поговорим как бизнесмены. Надеюсь, вы понимаете, о чем я?

Как Лапин не удержал Лиман, так и Пригожину не удастся закрепиться в Соледаре, намекает военный эксперт Руслан Левиев.

Отставку уже многие месяцы пророчат и Сергею Шойгу, но и он пока выглядит "непотопляемым", напоминают как в провластном, так и в оппозиционном лагере.

Рамиль Харисов

В нынешних реалиях нельзя просто так взять и "убрать" генерала, который был командующем одной из группировок войск в СВО. Проще найти новую должность. Почему? Любые подвижки среди тех, кто руководил/руководит СВО, покажут, что с планом что-то не так. Аналогичная история с вечным отправлением в отставку Шойгу. Не будет такого, тем более что подобное решение может принять только президент, а к нему бесполезно залезать в голову. Ни у кого еще не получалось. Здесь нет и не может быть инсайдов.

Алексей Федяров

Сергей Шойгу огласил планы на 2023 год.

Хорошие планы, бюджетоёмкие.

Каналы в телеграм заволновались, что отставки, выходит, не будет.

Напомним каналам, что говорили умные люди: никто этот генералитет в кабинетной борьбе не победит.

Военкоры могут рассказывать про Бахмут.

Это их работа.

Кто хочет на передовую, может на передовую.

У генералитета взгляд шире - генерал видит государственные закупки и закрытые торги в каждом взрыве и в каждом залпе.

Ну, и фоном для понимающих - назначение генерала Лапина командующим главного штаба сухопутных войск ВС РФ.

На новой должности Александр Лапин займется "организацией территориальной обороны, планированием и мобилизационными вопросами", сообщил URA.RU бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев. По мнению военного эксперта Яна Матвеева, это значит, что на новой должности генерал Лапин управлять боевыми действиями не будет, пишет "Верстка":

Это отстранение от непосредственного участия в войне. Формально повышение, но это более чиновничья должность, а не военная. Такое, более спокойное место, где можно воровать и особо не светиться.