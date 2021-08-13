Комики записали видео в поддержку арестованного за шутку коллеги 

Коллектив стендап-комиков опубликовал видеоролик в поддержку коллеги Идрака Мирзализаде, который был избит неизвестными и затем получил административный арест за шутку. Соответствующее видео было размещено в твиттер-аккаунте Stand-Up Club №1.

"Нашему другу и коллеге Идраку Мирзализаде дали 10 суток за шутку, которую вырезали из контекста и в которой нашли упоминание о разжигании межнациональной розни. Идрак как раз хотел указать на проблему ксенофобии и утрировать эту ситуацию... Часто комики в своих выступлениях поднимают вопросы, неприятные для многих. Но только потому что считаем, что смех над сложной ситуацией помогает легче её перенести", – заявили комики, добавив, что "сажать за шутки – это предпоследний шаг перед тем, как сжигать за научные теории".

Теперь Stand-Up Club №1 анонсирует большой концерт в поддержку Мирзализаде. Мероприятие состоится в Москве 18 августа.

В поддержку Мирзализаде выступили Руслан Белый, Слава Комиссаренко, Сергей Орлов, Данила Поперечный, Илья Соболев, телеведущий Михаил Шац и многие другие.

Поводом к возбуждению дела стал фрагмент вышедшей в марте юмористической программы "Разгоны", которую выпускает площадка Stand-Up Club №1. Тогда Мирзализаде пошутил о трудностях, с которыми люди "неславянского" происхождения сталкиваются при попытке снять квартиру в России. Впоследствии этот эпизод был показан в передаче Владимира Соловьёва под названием "Грязь под ногами", в которой ведущий задался вопросом о том, что он, Мирзализаде, "вообще в России забыл".

Вскоре комику начали поступать угрозы в социальных сетях, а затем, 25 июня, он был избит двумя мужчинами на Большой Никитской улице в Москве. Нападавшие до сих пор не найдены, а против самого Мирзализаде завели административное производство по статье о "возбуждении ненависти" и в итоге посадили его на 10 суток.

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