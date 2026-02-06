Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом собщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Запрет был, как утверждается, вынесен 30 января. По словам собеседника РИА Новости, решение принято "в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей". Источник ТАСС сказал, что поводом для запрета на въезд стала критика российского полномасштабного вторжения в Украину, а также нарушение миграционного и налогового законодательства.

По данным Shot, 34-летний Сабуров - гражданин Казахстана - прилетел в Москву ночью шестого февраля рейсом компании Fly Dubai. Во время прохождения паспортного контроля Сабурова отвели в отдельное помещение, где выдали документ о запрете на въезд в Россию. Mash пишет, что он сейчас находится во Внуково в зоне для людей, ожидающих депортации, комик должен сегодня покинуть Россию.

В мае 2025 года Сабурова задержали в Шереметьево, а затем оштрафовали по обвинению в нарушении миграционного законодательства, после чего он покинул Россию, отмечает "Настоящее Время". По данным "Осторожно, новости", в ноябре прошлого года активисты из движения "Сорок сороков" написали в Следственный комитет донос на Сабурова, который является участником шоу "Что было дальше?", из-за шутки про Христа.