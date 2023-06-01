Комитет Госдумы отклонил отсрочку от мобилизации для учёных

Комитет Госдумы по обороне выступил против освобождения от мобилизации для докторов и кандидатов наук, а также тех, кто не служил в армии. Об этом сообщил автор инициативы, депутат от КПРФ Михаил Матвеев.
Депутаты сочли, что учёные, которые работают в критически важных отраслях, и так при необходимости могут получить отсрочку от мобилизации.
"Выяснилось, что никакого понятия "частичной" мобилизации в законе нет и не будет, и ограничивать себя на будущее Минобороны не может, а время мобилизации означает "военное". Терминология не та", – пояснил Матвеев в соцсетях.
Кроме того, как сообщил депутат, комитет Госдумы по обороне отклонил другой законопроект Матвеева — о предоставлении отсрочки тем, кто по состоянию здоровья и иным причинам не служил в армии.
"За десятилетие до СВО Россия потеряла около 30 тысяч специалистов с учёными степенями (около 10%). С началом СВО из страны побежали сотни тысяч граждан, среди которых немало учёных. И если мы не сохраним тех, кто принципиально остался, кризис в науке и образовании в России будет необратим", – считает Матвеев.
- Михаил Матвеев внес законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации ученым в Госдуму 25 октября 2022 года.
- Согласно указу президента Владимира Путина 21 сентября 2022 года началась так называемая частичная мобилизация, а уже 1 ноября власти заявили, что она завершена. Однако юридически это так и не было оформлено. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, тогда мобилизовали 300 тысяч человек.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.