Комитет министров Совета Европы призвал РФ освободить Навального

Комитет министров Совета Европы призвал власти России без промедления освободить оппозиционера Алексея Навального из колонии и отменить приговор по делу "Ив Роше", вынесенный ему и его брату. Об этом говорится в заявлении, поступившем в редакцию Радио Свобода.

Европейский суд по правам человекаранее принял решение об обеспечительных мерах по заявлению Навального и призвал власти России освободить его, однако в нарушение принятой практики это решение было проигнорировано.

Комитет министров - орган Совета Европы, который отслеживает выполнение странами-членами организации решений ЕСПЧ. В заявлении по итогам очередного заседания Комитета подчёркивается, что ЕСПЧ уже ранее признал, что права Навального в ходе процесса по делу "Ив Роше" были нарушены, он был лишён права на справедливый процесс и наказан за деяния, не являющиеся преступными. Власти России выплатили Навальному компенсацию в связи с решением ЕСПЧ, однако не только отказались пересматривать приговор, но и заменили 2 февраля 2021 года условный срок Навальному на реальный. Это, как говорится в заявлении Комитета министров, противоречит как букве, так и духу решения ЕСПЧ.

По "делу Ив Роше" Олег и Алексей Навальные в 2014 году были признаны виновными в мошенничестве. Сами братья называют дело и приговор по нему сфабрикованными и политически мотивированными. Олег Навальный отбыл в колонии реальный срок, а Алексей был осуждён условно. Его, однако, обвинили в нарушении условий испытательного срока и после его возвращения в Россию в январе 2021 года арестовали. Суд заменил ему условный срок на реальный. Навальный сейчас находится в колонии во Владимирской области.

Представители российских властей неоднократно заявляли, что не намерены руководствоваться решением ЕСПЧ о том, что Навальный должен быть освобождён, и грозили выйти из Совета Европы в случае каких-либо санкций против России в связи с этим делом. Неисполнение решений ЕСПЧ и Комитета министров теоретически может вести к исключению России из организации в связи с отказом исполнять Европейскую конвенцию.