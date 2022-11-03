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Комитет обороны Совета Федерации обсуждает два года службы в армии

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев поддержал идею о возвращении двухлетнего срока службы в армии. Он пояснил, что пока идёт обсуждение этого вопроса.

"Я думаю, будем советоваться с министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это всё будет поддержано, другого нам не дано", – сказал Бондарев РИА "Новости".

По его словам, в вооружённые силы России поступают новые системы, новые комплексы – "за один год освоить их невозможно". Сенатор не уточнил, когда решение о двух годах службы может быть принято в случае его одобрения.

Ранее идею о возвращении двухлетнего срока службы с тем же обоснованием озвучили сенатор Владимир Джабаров и депутат Госдумы Михаил Шеремет. В Кремле заявили, что не обсуждали эту тему.

С 1996 по 2008 годы срок службы в армии составлял два года, после чего его сократили до одного.

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