Путину показали солдатиков

Владимир Путин пропиарился на мобилизованных. Он никогда не был на войне, которую Россия давно ведет с Украиной. С 2014-го года ни разу не появлялся на боевых позициях, чтоб поддержать сначала, допустим, "ополченцев из ДНР и ЛНР", а сейчас уж и вовсе своих, русских солдат. Ни разу. И это стало до того неприличным, особенно на фоне Зеленского, который не боится приехать к своей армии на место боев, что Путину решили устроить экскурсию "в войска". А именно показать, как к войне готовят мобилизованных. Не сильно далеко отвезя президента от Москвы, разумеется. Всего лишь на полигон в Рязанскую область. И все для картинки: Путин и солдаты. О событиях дня - Александр Демченко (Донбасс-Реалии), Ян Матвеев (военный эксперт), Андрей Колесников (политический аналитик). Ведет программу Елена Рыковцева.

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