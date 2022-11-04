Комитет ООН по правам человека призвал РФ пересмотреть ряд законов

Комитет ООН по правам человека опубликовал Заключительные замечания по итогам последнего года наблюдений за соблюдением прав человека в России. В документе содержится множество критических оценок ситуации с соблюдением прав в стране и рекомендации российским властям по её исправлению - в том числе в законодательной сфере.

Эксперты ООН отмечают многочисленные нарушения Россией своих международных обязательств по защите таких основополагающих прав, как право на жизнь, свободу, защиту от пыток, отстутствие дискриминации.

В документе говорится об особой обеспокоенности в связи с вооружённым конфликтом в Украине, "инициированном государством-участником" (то есть Россией). Упоминаются сообщения об избыточном применении силы, внесудебных казнях, похищении людей, пытках, сексуальном насилии, массовом перемещении гражданских лиц со стороны российских военных и властей.

В документе также говорится о проекте закона о запрете так называемой пропаганды ЛГБТ и содержится призыв отказаться от его принятия, а также отменить уже действующий закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" для несовершеннолетних.

Говорится также об ограничениях свободы слова и собраний, при этом содержится призыв отменить введённое после российского вторжения в Украину административное и уголовное преследование за так называемую дискредитацию и фейки об армии, а также не препятствовать мирным собраниям. Также власти России, как считают представители ООН, должны отменить законы об "иностранных агентах" и нежелательных организациях.

В документе содержится призыв немедленно прекратить преследования журналистов, активистов, адвокатов и правозащитников, расследовать случаи насилия, попыток дискредитации и покушения на их жизнь. Упоминаются в частности имена Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы, Дмитрия Муратова, Петра Верзилова, адвокатов Ивана Павлова и Дмитрия Талантова, находящихся в заключении журналистов Ивана Сафронова и Марии Пономаренко.

Как отмечает юрист Павел Чиков, после исключения России из Совета Европы главным международным органом контроля за соблюдением прав человека в России стал Комитет по правам человека ООН, который оценивает регулярные доклады государств о том, как они стараются соблюдать международные нормы о правах человека.