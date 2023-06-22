"Коммерсантъ": дочку "Ростеха" заподозрили в мошенничестве

Министерство промышленности и торговли России обратилось в Следственный комитет по фактам возможного мошенничества со стороны АО "Концерн "Автоматика", входящего в госкорпорацию "Ростех". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В переданных в СК материалах, по данным издания, говорится, что концерн "Автоматика" фактически выдал за свою разработку купленное в Китае оборудование.

"Автоматика" получила от министерства 300 миллионов рублей на разработку антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном транспорте. С помощью таких систем пассажиры смогут получить доступ в интернет во время поездок. Ранее подобные технологии использовали только в военной и космической отрасли. В 2022 году "Ростех" презентовал образцы антенн и заявил о планах начать серийное производство в 2023 году.

Однако проведенная Минпромторгом проверка показала, что в разрабатываемых "Автоматикой" продуктах используется закупленное в Китае программное обеспечение, исходных кодов к которому у российского концерна нет, а компоненты антенных систем являются импортными, что противоречит условиям соглашения.

Представители министерства остановили финансирование и обратились в Следственный комитет. Минпромторг также требует вернуть около 300 миллионов рублей, которые уже были перечислены "Автоматике". Концерн, ка следует из материалов дела, с претензиями министерства не согласился.В материалах проверки говорится, что компания фактически выдала за свои, купленные в Китае разработки.