Созданный для российской армии дрон "Добрыня", представленный государственным концерном "Алмаз-Антей", скорее всего, является копией бытового китайского квадрокоптера. Стоимость китайского устройства в интернет-магазинах – около 560 долларов. Стоимость российского дрона – более двух тысяч долларов за штуку. На это обратили внимание прокремлёвские блогеры.

О новом продукте "Алмаз-Антея" подробно рассказывал телеканал НТВ. В сюжете говорится, что аппарат из российских комплектующих выпускают на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге. Разработка, как утверждается, заняла четыре месяца.

Блогеры обратили внимание, что российский дрон сильно напоминает китайскую разработку iFlight Nazgul5 Evoque, от которой отличается только привинченным сверху обтекаемым корпусом с логотипом "Добрыня".

В сюжете Пятого канала о российской разработке в кадре появляется конструктор из "Алмаз-Антея" и заявляет, что скорость аппарата в зависимости от нагрузки может достигать 150–180 километров в час. Это соответствует характеристикам Nazgul5, отмечает издание The Insider.

С начала вторжения в Украину российская армия испытывает резкую нехватку разведывательных и целеуказательных средств. Провоенные волонтёры поставляют в войска бытовые дроны, в основном китайского производства. В октябре эстонская таможня передала партию таких устройств Украине.

Кроме того, российская армия использует в Украине дроны производства концерна "Калашников" и иранского производства. В ноябре газета The Washington Post сообщала, что Москва и Тегеран договорились о производстве иранских беспилотников в России.

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