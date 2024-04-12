"Коммерсантъ": фармкомпания MSD стала продавать меньше лекарств в РФ

Американская фармкомпания MSD, одна из крупнейших в мире, на четверть уменьшила портфель продаваемых в России лекарств с начала российского вторжения в Украину. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
По данным издания, у MSD оказалось самое заметное сокращение среди представительств международных фармпроизводителей в России. По данным директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, в 2022 году MSD поставляла в Россию 38 препаратов, а в 2023 году – 29. Заметными потерями он назвал антигипертензивное средство "Ренитек", противодиабетические препараты "Янувия" и "Янумет", а также вакцину от кори, краснухи и паротита.
В отчете подразделения MSD в России "МСД Фармасьютикалс" говорится, что компания также прекратила производство готовой продукции на площадке российской фармкомпании "Акрихин" – там производили, в частности, "Янувию" и "Янумет".
В августе прошлого года стало известно, что MSD прекратит поставлять в Россию лекарство от гепатита С зепатир (Zepatier). Однако в компании заявили, что это решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году.
- После начала российского военного вторжения в Украину несколько крупных иностранных фармкомпаний ограничили свою работу в России. Так, Gilead приостановила все операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжают поставки лекарств, но приостановили инвестиции или клинические исследования. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly решила полностью уйти с российского рынка, передав бизнес в России своему партнеру в Центральной и Восточной Европе Swixx Biopharma.
Форум