"Коммерсантъ": фармкомпания MSD стала продавать меньше лекарств в РФ

Американская фармкомпания MSD, одна из крупнейших в мире, на четверть уменьшила портфель продаваемых в России лекарств с начала российского вторжения в Украину. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

По данным издания, у MSD оказалось самое заметное сокращение среди представительств международных фармпроизводителей в России. По данным директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, в 2022 году MSD поставляла в Россию 38 препаратов, а в 2023 году – 29. Заметными потерями он назвал антигипертензивное средство "Ренитек", противодиабетические препараты "Янувия" и "Янумет", а также вакцину от кори, краснухи и паротита.

В отчете подразделения MSD в России "МСД Фармасьютикалс" говорится, что компания также прекратила производство готовой продукции на площадке российской фармкомпании "Акрихин" – там производили, в частности, "Янувию" и "Янумет".

В августе прошлого года стало известно, что MSD прекратит поставлять в Россию лекарство от гепатита С зепатир (Zepatier). Однако в компании заявили, что это решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году.