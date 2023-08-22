Американская фармкомпания прекратит поставки зепатира в Россию

Американская фармкомпания MSD прекратит поставлять в Россию лекарство от гепатита С зепатир (Zepatier). Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Росздравнадзор.

Как пояснили в службе, компания обязана уведомить о прекращении поставок как минимум за год до фактической остановки импорта. В письме MSD подчеркивается, что это решение не повлияет на поставки, запланированные в 2024 году.

По данным газеты, на зепатир приходится почти 20 процентов всех госзакупок лекарств от гепатита С, на это ежегодно тратится более 1 миллиарда рублей. Аналогов препарата в России пока нет. На рынке есть другие лекарства, но зепатир относится к одной из самых доступных схем лечения.

В 2022 году MSD начала сокращать сотрудничество с Россией: прекратились поставки вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, препарат против ВИЧ ралтегравир. Исключение было сделано для препаратов, которые не имеют аналогов.