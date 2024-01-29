"Коммерсантъ": интернет в регионах отключают для настройки ПВО

Интернет 4G в российских регионах отключают для нужд Минобороны России. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в операторах связи.

Ранее власти Псковской, Новгородской и Ленинградской областей объявили, что с 25 по 30 января в регионах ночью не будет работать мобильный интернет 4G (LTE). То же происходит в других субъектах, так как работы "спланированы на федеральном уровне", но "темпы могут различаться из-за технических аспектов", пишет "Коммерсантъ".

По официальной версии, отключения связаны с техническими работами по настройке радиочастотного спектра. Собеседники "Коммерсанта" в трёх крупных российских операторах связи говорят, что интернет ограничен по требованию властей, а их оборудование работает корректно и в отключениях не нуждается.

По словам одного из них, высокоскоростной интернет потребовалось отключить для "донастройки оборудования силовых ведомств для антидроновой и противовоздушной обороны". В случае северо-западных регионов усиление безопасности могло потребоваться из-за поездки президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург 26–28 января.

Издание РБК со ссылкой на свои источники также пишет, что ночные отключения связаны с "визитом высокопоставленных лиц". Под ними собеседники подразумевают Путина и белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко.

Собеседники "Коммерсанта" говорят, что абоненты жалуются на сбои в работе интернета, а эксперты отмечают, что есть и другие проблемы. Например, отключения могут прерывать работу корпоративных сетей, систем видеонаблюдения, банкоматов, других устройств и приложений, которым для работы необходимо широкополосное подключение.

В компании по разработке беспилотников "Коммерсанту" рассказали, что "антидрон-комплексы могут работать в одном диапазоне с оборудованием операторов". "Но если они будут работать неизбирательно, начнутся помехи в передаче мобильных данных", – уточнил собеседник.