"Коммерсантъ": учителям запретили использовать WhatsApp для работы

Министерство просвещения потребовало от российских учителей не использовать WhatsApp в рабочих целях, а переходить на отечественные мессенджеры. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Власти Хабаровского края и Курской области рассказали, что 26 августа ведомство направило в регионы письмо, в котором рекомендует отказаться от использования WhatsApp при организации учебного процесса, а перейти на "VK Мессенджер" и учебную платформу "Сферум", которая разработана совместным предприятием VK и "Ростелекома".

В Нижегородской области сотрудникам школ рекомендовали отказаться от использования иностранных платформ WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive, чтобы "исключить возможность утечки конфиденциальной информации". Кроме того, учителя сообщили родителям о необходимости "исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов", чтобы снизить угрозы информационной безопасности. В Амурской области учителя начали создавать группы для родителей в Telegram, но те периодически продолжают общаться в WhatsApp.

В Минпросвещения подтвердили, что школы получили подобные рекомендации, однако они касаются только работы с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами. В ведомстве заверили, что не регламентируют каналы общения учителей.