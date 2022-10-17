"Коммерсантъ": учителям запретили использовать WhatsApp для работы

Министерство просвещения потребовало от российских учителей не использовать WhatsApp в рабочих целях, а переходить на отечественные мессенджеры. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Власти Хабаровского края и Курской области рассказали, что 26 августа ведомство направило в регионы письмо, в котором рекомендует отказаться от использования WhatsApp при организации учебного процесса, а перейти на "VK Мессенджер" и учебную платформу "Сферум", которая разработана совместным предприятием VK и "Ростелекома".
В Нижегородской области сотрудникам школ рекомендовали отказаться от использования иностранных платформ WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive, чтобы "исключить возможность утечки конфиденциальной информации". Кроме того, учителя сообщили родителям о необходимости "исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов", чтобы снизить угрозы информационной безопасности. В Амурской области учителя начали создавать группы для родителей в Telegram, но те периодически продолжают общаться в WhatsApp.
В Минпросвещения подтвердили, что школы получили подобные рекомендации, однако они касаются только работы с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами. В ведомстве заверили, что не регламентируют каналы общения учителей.
- В конце марта 2022 Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta экстремистской организацией и заблокировал принадлежащие ей Фейсбук и Инстаграм. Мессенджер WhatsApp продолжил работу, хотя также принадлежит Meta. После блокировки значительная часть госслужащих и депутатов перенесла свою активность из этих соцсетей во "ВКонтакте" и Телеграм. Власти неоднократно заявляли, что российские пользователи Фейсбук и Инстаграм не будут нести ответственность, несмотря на статус компании Meta. При этом в сентябре Кунцевская межрайонная прокуратура вручила блогеру Веронике Логиновой предостережение о незаконности экстремисткой деятельности в связи с публикациями в Инстаграм.
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