Губернаторам рекомендуют заменить Telegram на сервис VK

Правительство хочет перевести рабочую переписку чиновников, в том числе губернаторов, в разработанный VK специальный сервис для госслужащих. Минцифры намерено заменить им иностранные мессенджеры, включая Telegram и WhatsApp, а также программы для видеоконференций и электронной почты.

Как пишет "Коммерсантъ", вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву к 3 июня направить главам регионов рекомендации по установке отечественных мессенджеров. Документ был опубликован в телеграм-канале "Майский указ". Его подлинность "Коммерсанту" подтвердили в аппарате вице-премьера.

Чернышенко обратил внимание губернаторов и федеральных чиновников на необходимость использовать в рамках служебной деятельности "исключительно отечественные средства обмена мгновенными сообщениями".

Разработанная VK платформа работает в браузере и объединяет почту, облачное хранилище, внутренний портал и календарь. До конца следующего года власти планируют подключить к ней всех госслужащих, сообщили газете в Минцифры.

Тендер на создание автоматизированного рабочего места для чиновников министерство объявило в октябре прошлого года, а уже в ноябре подписало контракт на сумму в 450 миллионов рублей с одной из структур VK. Генеральным директором VK является сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.

Опрошенные изданием эксперты считают, что чиновники будут пользоваться разработкой VK, если это отнесут к вопросам трудовой дисциплины. В противном случае они не откажутся от мессенджеров, к которым привыкли.