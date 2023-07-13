Компании Пригожина после мятежа заключили контракты на 1 млрд рублей

Компании, связанные с Евгением Пригожиным, после мятежа основателя частной военной компании "Вагнер" продолжили получать контракты на поставки питания в школы и больницы. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на заключённые после 24 июня контракты.

Сумма девяти контрактов составила один миллиард 64 миллиона рублей. Крупнейшим заказчиком выступило управление образования администрации подмосковных Мытищ. Оно заключило контракт с компанией "Продфутсервис" на более чем 705 миллионов рублей. Контракт предполагает, что фирма в 2023-2025 годах будет поставлять питание в школы Московской области.

Другими поставщиками стали связанные с Пригожиным "АВК", "Комбинат дошкольного питания" и "Руссоцкапитал". Среди заказчиков также есть больницы и поликлиники московского департамента здравоохранения, детский лагерь "Артек" и две подмосковные больницы.

Кроме того, старые контракты, заключённые со структурами Пригожина, государственные учреждения расторгать не планируют. Так, в министерстве иностранных дел России на запрос RTVI ответили, что у них не было никаких нареканий к работе "АВК", которая поставляет еду в "Лечебно-оздоровительный центр" при МИД, поэтому контракт с компанией расторгать не будут.

В начале июля издание "Вёрстка" сообщило, что контракты на поставку питания в школы Московской области, которые обычно доставались компаниям Евгения Пригожина начали отдавать другим фирмам.

23 июня 2023 года Евгений Пригожин и подчинённая ему частная военная компания "Вагнер" предприняли попытку мятежа против руководства Министерства обороны России. Менее чем за сутки вагнеровцы захватили Ростов-на-Дону и двинулись на Москву. После переговоров между Пригожиным и авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено. Уголовное дело по факту мятежа было закрыто. Евгению Пригожину и желающим наёмникам было предложено отправиться в Беларусь. Позже стало известно, что Пригожин спокойно перемещается по России, а в конце июня он и его подчинённые встретились с президентом России в Кремле.

27 июня, через несколько дней после мятежа, Владимир Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась государством. При этом он отметил, что только за год вагнеровцы получили от российских властей более 86 миллиардов рублей. Кроме того, по словам Путина, компания Пригожина "Конкорд" через Военторг за год заработала 80 миллиардов рублей на поставках питания для военных. 2 июля появились сообщения, что российское оборонное ведомство расторгло контракт на поставки питания с "Конкордом".

До войны в Украине существование и финансирование ЧВК власти пытались держать в секрете. После начала российского вторжения компания стала широко известна, открыто занималась в России вербовкой наемников. На фронте в Украине ЧВК "Вагнер" считалась одной из самых боеспособных частей.

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