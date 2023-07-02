Минобороны, возможно, расторгло контракт с "Конкордом" Пригожина

Министерство обороны России расторгло контракт на поставки питания с холдингом "Конкорд", принадлежащим Евгению Пригожину, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости". По данным его источника, сотрудников холдинга сейчас увольняют без выходного пособия. В оборонном ведомстве информацию никак не комментировали.

"Конкорд" - часть бизнес-империи Евгения Пригожина. В холдинг входят десятки юридических лиц. Он занимался поставками питания в школы, объекты социальной инфраструктуры, и в том числе в российские военные части и госпитали. По данным "Осторожно, новости", АО "Военторг" после окончания вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" расторгло контракт с "Конкордом". Ожидалось, что холдинг сможет перейти к новому владельцу, однако в субботу сотрудникам сообщили, что их уволят. Руководство потребовало, чтобы сотрудники уничтожили документацию компании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "Конкорд" за год заработал на госконтрактах на поставки питания в армию 86 миллиардов рублей.

После вооружённого бунта ЧВК "Вагнер" 23-24 июня компании, связанные с основателем ЧВК Евгением Пригожиным, начали массово закрываться. 30 июня было объявлено о роспуске медиахолдинга "Патриот", принадлежавшего Пригожину. В него входили РИА ФАН, издания "Невские новости", "Экономика сегодня", "Политика сегодня" и другие.

Сам Евгений Пригожин закрытие своих активов не комментировал. Предположительно, он находится в Беларуси. Дальнейшая судьба ЧВК "Вагнер" неизвестна.