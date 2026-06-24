В Москве бензовозам разрешили въезд без пропуска - на фоне дефицита

Власти ещё трёх регионов России – Брянской, Курганской и Курской областей – ввели ограничения на продажу топлива, а власти Москвы разрешили бензовозам круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска.

В Брянской области ввели запрет на заправку на АЗС в ёмкости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что это делается, чтобы избежать создания искусственного дефицита топлива. "Да, есть определенные трудности с доставкой топлива в приграничные районы из-за угрозы ударов беспилотниками, решаем и этот вопрос", – сказал он. По его словам, он поручил "разобраться с ценами", так как поступают жалобы на рост цен на бензин у некоторых сетевых операторов.

В Курганской области ввели лимиты на отпуск бензина и дизтоплива на АЗС. Так, в населённых пунктах будут продавать не более 40 литров бензина и 80 литров дизтоплива на один автомобиль; на трассовых АЗС – до 40 литров бензина и до 200 литров дизтоплива. Заправка в канистры запрещена. Губернатор Вадим Шумков сообщил, что такие меры вводятся из-за "ажиотажного спроса" и во избежание "паники и спекуляций".

В Курской области по решению оперштаба заправка на АЗС будет производиться исключительно в баки автомобилей.

По подсчётам РБК на 22:00 23 июня, ограничения на продажу топлива ввели в 16 регионах, включая аннексированные Крым и Севастополь (там топлива в свободной продаже вообще нет). Вместе с Брянской, Курской и Курганской областями их число возрастает до 19.

Власти Москвы разрешили водителям бензовозов въезжать в Москву без пропусков. "Данная временная мера", как утверждается, вводится по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС. "Для обеспечения бесперебойной поставки топлива на АЗС водители грузовых бензовозов могут круглосуточно въезжать в город и передвигаться без оформления грузового пропуска. Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут", – сообщили в дептрансе Москвы.

Топливный кризис в регионах России и аннексированном Крыму возник на фоне атак украинской армии на российские нефтяные объекты. По данным Reuters, из-за ударов ВСУ была остановлена или приостановлена работа крупных НПЗ в центральной части России, в результате к середине июня Россия потеряла около 25% производства бензина по сравнению со среднесуточным показателем в июне 2025 года.