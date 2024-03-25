Компания Boeing меняет руководство в попытке преодолеть кризис

Генеральный директор Boeing Дэйв Калхун покинет свой пост до конца года в ходе перестановок в руководстве концерна. Перемены связаны с попытками компании преодолеть так называемый кризис безопасности, сообщает Reuters.



Несколько последних лет Boeing, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники, проходит через полосу аварий и инцидентов. Среди недавних происшествий — нарушение уплотнения дверной панели во время полёта.

Этот инцидент в январе стал последним в серии происшествий, подорвавших доверие авиаперевозчиков к производителю. Калхун был назначен генеральным директором после двух катастроф в 2018 и 2019 годах — погибли почти 350 человек.

Председатель совета директоров Ларри Келлнер и Стэн Дил, руководитель коммерческого подразделения компании, также уходят в отставку. Совет директоров Boeing пытается контролировать решение проблем, обращает внимание "Голос Америки".

Некоторые инвесторы считают, что перестановок в управлении недостаточно для выхода из полосы неурядиц.

Компания находится в центре нескольких федеральных расследований, и американские власти ограничили производство самолётов, пока Boeing старается восстановить доверие пассажиров и авиаперевозчиков.