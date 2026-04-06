Компания бывшей жены Путина заработала 420 млн на микрокредитах

Связанная с бывшей женой президента России Владимира Путина Людмилой Очеретной микрофинансовая компания (МФК) CarMoney в прошлом году заработала 427 млн рублей на микрокредитах в России. Об этом говорится в пояснениях к финансовой отчетности организации, пишет издание "Можем объяснить".

Судя по документу, процентная ставка в МФК варьируется от 15 до 364% годовых. Чистая прибыль CarMoney за год выросла более чем на 100 млн рублей, следует из документа: в 2024-м компания заработала 325 млн.

Сумма выданных микрозаймов за год выросла больше чем на миллиард: если 2024-м CarMoney выдала микрозаймов на 5,1 млрд, то в 2025-м — уже на 6,1 млрд рублей.

Почти все кредиты получили обычные люди, а не юрлица, пишет "Можем объяснить". Многие из них не могли погасить долги: за все годы своего существования CarMoney подал в суд более 25 тысяч исков.

Как пишет издание, до 2023 года Очеретная владела CarMoney через кипрский офшор Carmoney CY LTD, контролируемый компанией "Меридиан", 99% в которой принадлежат бывшей жене российского президента.

В начале 2023-го CarMoney ушла в российскую юрисдикцию и сменила состав учредителей, но бенефициары остались прежние, следует из последней отчетности, пишет "Можем объяснить".

Летом 2013 года Людмила Путина сообщила, что их брак с Владимиром Путиным "завершён". В 2015 году она вышла замуж за бизнесмена Артура Очеретного.

Команда Алексея Навального в 2022 году опубликовала расследование, где говорилось, что бывшая жена Путина и её муж получают от мэрии Москвы, "Газпромбанка" и других компаний миллионы рублей, а также владеют квартирами и виллами во Франции, Швейцарии и Испании. Великобритания и Канада (но не ЕС) включили её в свои санкционные списки. Сама Людмила Очеретная не общается с журналистами и ничего публично не рассказывала о своей жизни после развода с Путиным.