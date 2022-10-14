Компания Danone передаст свой бизнес в России другому владельцу

Французская пищевая компания Danone решила передать фактический контроль над своим бизнесом в России. Новый владелец пока неизвестен, но в результате сделки может быть списано до миллиарда евро.

В компании отметили, что это лучший вариант для того, чтобы российское подразделение продолжило свою работу. На реализацию продуктов под брендами "Простоквашино", "Активиа", "Растишка" и ряда других в России пришлось около 5% чистых продаж компании за первые девять месяцев 2022 года.

В марте в ответ на российское вторжение в Украину Danone приостановила свои инвестиционные проекты в России. Весной компания рассматривала уход из страны наряду с другими вариантами. При этом она рассчитывала избежать потери активов, увольнений местного персонала и пропажи своих продуктов с полок российских магазинов.

В конце апреля Danone прекратила поставлять в Россию воду Evian и растительное молоко Alpro. Компания заявила, что переориентирует свой российский бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание, а также пожертвует прибыль от продаж в России гуманитарным организациям.