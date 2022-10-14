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Компания Danone передаст свой бизнес в России другому владельцу

Продукция Danone на полках российского супермаркета, август 2014 года

Французская пищевая компания Danone решила передать фактический контроль над своим бизнесом в России. Новый владелец пока неизвестен, но в результате сделки может быть списано до миллиарда евро.

В компании отметили, что это лучший вариант для того, чтобы российское подразделение продолжило свою работу. На реализацию продуктов под брендами "Простоквашино", "Активиа", "Растишка" и ряда других в России пришлось около 5% чистых продаж компании за первые девять месяцев 2022 года.

В марте в ответ на российское вторжение в Украину Danone приостановила свои инвестиционные проекты в России. Весной компания рассматривала уход из страны наряду с другими вариантами. При этом она рассчитывала избежать потери активов, увольнений местного персонала и пропажи своих продуктов с полок российских магазинов.

В конце апреля Danone прекратила поставлять в Россию воду Evian и растительное молоко Alpro. Компания заявила, что переориентирует свой российский бизнес на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание, а также пожертвует прибыль от продаж в России гуманитарным организациям.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 320 полностью покинули страну. Некоторые, в том числе сеть кофеен Starbucks и рестораны быстрого питания McDonald's, были выкуплены российскими бизнесменами.

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