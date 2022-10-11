"Ниссан" покидает Россию и передаёт активы государству

Российские активы японского автопроизводителя "Ниссан" получит подведомственное предприятие Минпромторга России. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на сообщение ведомства.

Речь идет как о заводе в Петербурге, так и продажах. Схема идентична уходу с российского рынка "Рено". Активы французской компании отошли Москве, а доля в АвтоВАЗе – подведомственному Минпромторгу НАМИ.

У "Ниссан" и "Рено", которые в России находились в альянсе, остались опционы на выкуп активов в течение шести лет, но в случае французской компании это зависит от поставок комплектующих на отечественный завод.

Завод "Ниссан" в Петербурге начал производство автомобилей в 2009 году. За 2021 год завод увеличил производство на 17%, до 45 тысяч машин. В прошлом году на в России продали около 51,5 тысяч автомобилей под маркой "Ниссан". Доля на рынке составила 3,1%.