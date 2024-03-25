Компания ДТЭК потеряла половину мощностей после российских ударов

В результате массированной российской атаки на энергосистему Украины в ночь на 22 марта крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей. Об этом заявил гендиректор входящей в группу ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко. Он назвал эту информацию "официальной".

По словам Коваленко, в ходе атаки удары наносились сразу по двум частям украинской энергосистемы – генерирующей и распределительной. При этом были поражены как генерирующие мощности, то есть электростанции, и распределительные объекты - сетевые узлы "Укрэнерго" и трансформаторы. "Эта атака одновременно разрушает возможность системы передавать электроэнергию и занижает наши возможности генерации", - сказал он.

По словам Коваленко, "восстановление займет не день, не неделю и даже не месяц, это займет месяцы", - сказал он. Следствием атаки может стать дефицит электроэнергии в стране в летние месяцы.

Крупнейшим объектом, поражённым в ходе ракетной атаки, стала ДнепроГЭС в Запорожье. Сообщалось, что в комплекс гидроэлектростанции попали не менее 8 ракет. Её работа была остановлена.

Также были поражены ТЭЦ в ряде регионов. По данным властей Харькова, в городе были разрушены все ТЭЦ, а также трансформаторные подстанции. В ряде регионов Украины были введены графики отключения электроэнергии, однако масштабного блэкаута удалось избежать.

Атака 22 марта была первым ударом по украинской энергосистеме в нынешнем году. Комментаторы отмечают, что её целью, в отличие от ударов в прошлом году, направленных на распределительные объекты, были главным образом непосредственно электростанции.

В ночь на 25 российские беспилотники нанесли удар по двум подстанциям на юге Украины, из-за чего без света осталась часть потребителей в Одессе и Одесской области, в частности жители Пересыпского района Одессы. Для того чтобы уменьшить нагрузку на сеть, в Одессе в понедельник не будет работать электротранспорт.