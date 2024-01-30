Компания Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека

Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила чип в мозг человека. Об этом сообщил сам Маск.

"Вчера первый человек получил имплантат от Neuralink и успешно восстанавливается", – написал бизнесмен.

В сентябре 2023 года компания получила разрешение на испытания новой технологии на людях и начала набор пациентов. Согласно описанию процедуры на сайте Neuralink, в ходе операции робот помещает чип в область мозга, которая контролирует намерение двигаться. После установки чип будет записывать и передавать сигналы мозга в приложение, которое расшифровывает намерение движения.

В первую очередь компания планирует дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой с помощью одних только мыслей. Это поможет вести более насыщенную жизнь людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими неврологическими заболеваниями.

До людей испытания чипа проводились на обезьянах "в предсмертном состоянии" – как утверждает Маск – чтобы "минимизировать риск для здоровых обезьян". Бизнесмен уверяет, что "из-за вживления чипа не умерла ни одна обезьяна". При этом ветеринарные отчёты показали, что в ходе эксперимента у обезьян фиксировались судороги, паралич и отёк мозга, пишет Reuters. Опыты на животных вызывают этические вопросы уже несколько веков, однако их продолжают проводить.

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