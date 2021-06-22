Российское правительство выделит 54 миллиарда рублей на развитие программы вживления микрочипов в мозг. Проект федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" начал прорабатываться в Минобрнауки. Её одобрил президент Путин, отношение к проекту может иметь и его дочь.
Рабочая группа для проработки новой федеральной программы создана после разработки концепции Российской академией наук и МГУ, пишет газета "Коммерсантъ". Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга.
Например, планируется создание интерфейсов "человек—техника" для управления самолётами, автомобилями и атомными электростанциями, цитирует "Коммерсантъ" программный документ, также должны быть созданы интерфейсы, обеспечивающие "самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений". В проекте планируется использовать искусственный интеллект.
В Минобрнауки "Коммерсанту" сообщили, что проект находится в стадии начальной проработки.
- Ранее СМИ сообщали, что проекты, связанные с искусственным интеллектом, в МГУ может курировать дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. В декабре 2018 года она впервые показалась на публике в сюжете на гостелевидении о работе нейроцентра её института развития "Иннопрактика". В материале рассказывалось о придуманной фондом технологии, которая, как утверждалось, позволяет программировать человеческое подсознание с помощью контроля над электрическими сигналами мозга. В феврале 2020 года газета "Ведомости" писала, что Тихонова возглавит Институт перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ. Официально о его создании с тех пор не сообщалось.
- Разработка технологии нейроинтерфейсов — перспективное направление мировой науки. В апреле 2021 года свою технологию в этой области продемонстрировал стартап Илона Маска Neuralink. Он показал обезьяну, которая играла в классическую игру Pong силой мысли с помощью вживлённого в череп чипа.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.