Российское правительство выделит 54 миллиарда рублей на развитие программы вживления микрочипов в мозг. Проект федеральной программы "Мозг, здоровье, интеллект, инновации" начал прорабатываться в Минобрнауки. Её одобрил президент Путин, отношение к проекту может иметь и его дочь.

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Рабочая группа для проработки новой федеральной программы создана после разработки концепции Российской академией наук и МГУ, пишет газета "Коммерсантъ". Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов, позволяющих управлять внешними устройствами напрямую с помощью электрических сигналов мозга.

Например, планируется создание интерфейсов "человек—техника" для управления самолётами, автомобилями и атомными электростанциями, цитирует "Коммерсантъ" программный документ, также должны быть созданы интерфейсы, обеспечивающие "самостоятельное формирование целей, оценку ситуаций, прогнозирование их развития и принятие решений". В проекте планируется использовать искусственный интеллект.

В Минобрнауки "Коммерсанту" сообщили, что проект находится в стадии начальной проработки.