Компания Nvidia объявила об уходе с российского рынка

Производитель видеокарт и чипов Nvidia объявил о закрытии бизнес-операций в России. Об этом говорится в отчете компании.

Прямые продажи в Россию в этом году, по оценке компании, оказались "несущественными", на страну пришлось примерно 2% от общего объема продаж и около 4% – на продажи в области гейминга.

В марте компания объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию из-за вторжения в Украину. А в начале июля стало известно, что Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга. Forbes со ссылкой на источник писало, что компания планировала закрыть офис в России до конца октября и вывезет сотрудников в другие страны. По словам собеседника издания, такое решение было принято из-за "невозможности обеспечить их эффективную работу".

В начале сентября администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на продажу сложных компьютерных чипов в Россию и КНР. Газета The New York Times писала, что ограничения затронут высокопроизводительные модели чипов, которые производятся Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD).

По данным издания Re: Russia, в ответ на вторжение России в Украину около 42% иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка, еще 40% продолжают работать, остальные – приостановили или ограничили свою деятельность в стране. Отмечается, что с российского рынка исчезли в основном фирмы, связанные с IT и консалтингом, а также онлайн-сервисы.