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США ввели новые ограничения на продажи чипов России и Китаю

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на продажу сложных компьютерных чипов в Россию и КНР, пишет The New York Times. По данным издания, ограничения затронут высокопроизводительные модели чипов, которые производятся Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD).

Попавшие под ограничения модели чипов предназначались для разработки видеоигр, но впоследствии стали широко использоваться в суперкомпьютерах. Белый дом считает, что Россия и КНР могут использовать технологии для слежки за людьми, идентификации лиц на фотографиях и видео, а также для военных целей.

Nvidia и AMD из-за санкций не продают оборудование и услуги российским компаниям, но ограничений на сотрудничество с Китаем у них не было.

МИД Китая в ответ заявил, что Соединённые Штаты занимаются технологической блокадой России и КНР.

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