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Компания SpaceX продолжит оказание спутниковых услуг Украине

Илон Маск

Пентагон заявил в четверг, что заключил контракт с принадлежащей миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX о закупке терминалов Starlink и услуг спутниковой связи для Украины.

Пентагон не раскрыл условий контракта "по соображениям оперативной безопасности и в связи с критическим характером этих систем".

Система спутниковой связи Starlink используется украинскими военными для различных целей, включая связь на поле боя, с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Компания Илона Маска располагает сетью из более чем 4000 спутников на низкой околоземной орбите. Сеть обеспечивала Украину связью в соответствии со специальным контрактом и за счет частных пожертвований, сообщает "Голос Америки".


В октябре 2022 года Маск заявил, что не может позволить себе бессрочное финансирование Starlink в Украине, так как его ежемесячные расходы на эту систему составляли 20 миллионов долларов

Новые терминалы Starlink, вероятно, будут закуплены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. В декабре Пентагон сообщил о новом пакете финансирования в рамках этой инициативы.

Россия пыталась отключить и заблокировать интернет-сервисы в Украине, включая попытки заблокировать связь Starlink в регионе, но компания SpaceX отразила атаки на свои сервисы, усилив их программное обеспечение.

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