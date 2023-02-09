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SpaceX запретила ВСУ использовать Starlink для управления дронами

Американская компания SpaceX приняла меры, чтобы украинские военнослужащие не могли использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками в боевых действиях против российских войск. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, сообщает Reuters.

Спутниковый интернет-сервис Starlink, предоставивший украинским военным широкополосную связь, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия", заявила Шотвелл.

Использование Starlink для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с правительством Украины. Согласно контракту компании с украинскими властями, связь Starlink должна использоваться для гуманитарных нужд — например, для обеспечения интернетом банков, больниц и мирных жителей, отметила президент SpaceX.

Так, по словам Шотвелл, украинские военные используют Starlink для связи, "и это нормально". Однако в SpaceX не хотят, чтобы её интернет-сервис использовался ВСУ в наступательных целях.

В беседе с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотными аппаратами для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить эти возможности и уже сделали", — сказала Шотвелл. Какие меры были приняты SpaceX в этой связи, она уточнить отказалась.

Сеть Starlink развернули в Украине вскоре после начала полномасштабного российского вторжения, что позволило украинским военным наладить связь, подключив терминалы и соединив их с почти четырьмя тысячами спутниками, которые SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту.

Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе. В ответ SpaceX в усилила программное обеспечение сервиса.

Российские власти также заявили, что рассматривают коммерческие западные спутники, которые используются для помощи Украине, как "законные цели" для удара.

В середине января украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина получила уже 30 тысяч терминалов Starlink.

Использование сети частично оплачивают западные страны и сама компания SpaceX.

  • В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором сообщила, что больше не может финансировать работу терминалов Starlink в Украине, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. В середине октября глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины.
  • В конце октября 1300 терминалов Starlink отключились из-за проблем с финансированием.
  • В ноябре тарифы на Starlink для украинцев выросли.

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