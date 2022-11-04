Композитор Горан Брегович попал в аварию в Париже

Сербский композитор и музыкант Горан Брегович попал в аварию в Париже. Как сообщает журнал Pink, Брегович упал с мотоцикла, повредив плечо и позвоночник. У него обездвижена рука. Ближайшие концерты, которые должны были пройти в ноябре в Мексике, отменены.

Это не первый случай, когда Бреговичу приходится отменять выступления из-за травм. Так, в 2008 году он упал с четырёхметровой высоты во время сбора вишни, и повредил поясничный позвонок.

Горан Брегович широко известен как создатель музыки к фильмам сербского кинорежиссёра Эмира Кустурицы, таких как "Время цыган", "Аризонская мечта" и "Андерграунд". До начала кинокарьеры он играл в рок-группе Bijelo Dugme, позже основал коллектив "Свадебно-похоронный оркестр". В своей музыке Брегович соединяет рок, джаз и балканский фольклор. Композитор награждён орденами Сербии и Франции за заслуги в области культуры.