"Концентрации войск пока нет". Ждать ли нового наступления на Харьков

Обстрелы Украины, эвакуация жителей Белгородской области;
Возможно ли в ближайшем будущем новое российское наступление на Харьков;
Жены мобилизованных российских военнослужащих провели новые акции с требованием вернуть мужей с фронта;
Тысячи жителей Подмосковья в морозную погоду уже несколько дней остаются без отопления;
Встреча Путина с семьями военных, погибших в ходе войны в Украине;
Владелец клуба, где проходила "голая вечеринка", подарил РПЦ частицу мощей Николая Чудотворца;
Оппозиционеры в Грузии обнаружили на выставленной в храме Святой Троицы иконе изображение Иосифа Сталина;
Московский патриархат запретил в служении священника Алексея Уминского.
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