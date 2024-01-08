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Время Свободы

"Концентрации войск пока нет". Ждать ли нового наступления на Харьков

Информационный дайджест "Время Свободы", 8 января

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Время Свободы - Темы дня 8.01.2024
by Радио Свобода

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Обстрелы Украины, эвакуация жителей Белгородской области;

Возможно ли в ближайшем будущем новое российское наступление на Харьков;

Жены мобилизованных российских военнослужащих провели новые акции с требованием вернуть мужей с фронта;

Тысячи жителей Подмосковья в морозную погоду уже несколько дней остаются без отопления;

Встреча Путина с семьями военных, погибших в ходе войны в Украине;

Владелец клуба, где проходила "голая вечеринка", подарил РПЦ частицу мощей Николая Чудотворца;

Оппозиционеры в Грузии обнаружили на выставленной в храме Святой Троицы иконе изображение Иосифа Сталина;

Московский патриархат запретил в служении священника Алексея Уминского.

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