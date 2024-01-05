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Время Свободы

В Крыму теперь неуютно. Россия готовит базу ВМФ в Абхазии

Информационный дайджест "Время Свободы", 5 января

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Время Свободы - Темы дня 5.01.2024
by Радио Свобода

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Украинские боевые дроны атаковали аннексированный Крым, Россия готовит военно-морскую базу в абхазском порту Очамчира;

Подробности обмена пленными между Россией и Украиной;

По данным СБУ, российские хакеры по меньшей мере полгода имели доступ к внутренним системам крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар";

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в иранском городе Керман;

Еврейские поселенцы на Западном берегу Иордана отвергают обвинения ООН в участившихся актах насилия в отношении палестинцев;

Отставка президента Гарвардского университета Клодин Гэй;

Чем сможет заняться Александр Лукашенко в случае ухода из власти.

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