В Крыму теперь неуютно. Россия готовит базу ВМФ в Абхазии

Украинские боевые дроны атаковали аннексированный Крым, Россия готовит военно-морскую базу в абхазском порту Очамчира;

Подробности обмена пленными между Россией и Украиной;

По данным СБУ, российские хакеры по меньшей мере полгода имели доступ к внутренним системам крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар";

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в иранском городе Керман;

Еврейские поселенцы на Западном берегу Иордана отвергают обвинения ООН в участившихся актах насилия в отношении палестинцев;

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