В Крыму теперь неуютно. Россия готовит базу ВМФ в Абхазии

Украинские боевые дроны атаковали аннексированный Крым, Россия готовит военно-морскую базу в абхазском порту Очамчира;
Подробности обмена пленными между Россией и Украиной;
По данным СБУ, российские хакеры по меньшей мере полгода имели доступ к внутренним системам крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар";
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в иранском городе Керман;
Еврейские поселенцы на Западном берегу Иордана отвергают обвинения ООН в участившихся актах насилия в отношении палестинцев;
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Чем сможет заняться Александр Лукашенко в случае ухода из власти.
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