Конец былой "Дружбы". Остатки российской нефти не текут в Польшу

25 февраля Россия приостановила поставки сырой нефти для польского нефтеперерабатывающего концерна PKN Orlen по нефтепроводу "Дружба". Польская компания ежемесячно импортировала около 200 тысяч тонн нефти в рамках контракта с российской "Татнефтью". Срок действия этого контракта должен был истечь в декабре 2024 года.

Руководство PKN Orlen заверило, что полностью готово к такой ситуации. "Приостановка поставок не повлияет на снабжение польских клиентов, в том числе бензином и дизельным топливом", – заявили в компании.

С начала февраля, после истечения срока действия контракта PKN Orlen с "Роснефтью", компания получала только 10% необходимого сырья из России. Об этом ранее заявлял глава компании Даниэль Обайтек. При этом год назад этот показатель составлял 60%, а в 2015 году – почти 100%.

Компания отказалась от импорта российской нефти морским путем еще до начала полномасштабной войны России против Украины, то есть значительно раньше, чем были введены санкции Евросоюза. Напомним, что ЕС ввел запрет на импорт российской нефти морским путем 5 декабря прошлого года, а с 5 февраля 2023-го – и на импорт нефтепродуктов. Также был введен потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель.

В настоящее время PKN Orlen получает нефть из месторождений Северного моря, стран Западной Африки, Средиземноморского бассейна, а также Персидского и Мексиканского заливов. Важным партнером концерна является нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, с которой PKN Orlen заключила стратегический контракт на поставку сырой нефти в прошлом году.

Ранее концерн уже заявлял, что готов прекратить импорт нефти из РФ в рамках контракта с "Татнефтью", если ЕС введет соответствующие санкции. Напомним, что до этого времени, помимо Польши, российскую нефть по трубопроводу "Дружба" получали также Чехия, Германия, Словакия и Венгрия.

После Германии и Нидерландов именно Польша занимала лидирующую позицию среди стран Евросоюза по количеству импортируемой российской нефти. Однако Варшава и Берлин уже некоторое время вели переговоры об отказе от нефти, которая доставляется по этому трубопроводу. Первой от "Дружбы" отказалась Германия, которая прекратила импорт российской нефти с начала этого года. Варшава медлила с этим вопросом, но при этом в середине февраля министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в эфире Польского радио также заверила, что Польша намерена полностью отказаться от нефти из РФ в ближайшее время. "Мы ждем европейских санкций на импорт нефти (по трубопроводам – РС), чтобы можно было расторгнуть последний контракт Orlen без ущерба для конкурентоспособности и штрафных санкций, предусмотренных контрактом", – заявила министр.

Мы готовы получать нефть со всех направлений, со всего мира

Ввиду политического сопротивления Венгрии, Словакии и Чехии введение санкций в отношении импорта российской нефти по трубопроводам маловероятно. Компромиссным решением могли бы стать санкции в отношении нефти, поставляемой по трубопроводу "Северная дружба", который идет только в Польшу и Германию. Однако после отказа ФРГ от импорта нефти по этому трубопроводу и сегодняшнего решения России о прекращении поставок для Польши едва ли этот вопрос стоит на повестке дня.

На вопрос об альтернативных источниках поставок министр Анна Москва ответила, что на польских НПЗ перерабатывается нефть из Нигерии, США и европейских стран, и "мы готовы получать нефть со всех направлений, со всего мира".

"Депутинизация необходима"

Правое правительство в Варшаве, пришедшее к власти в 2015 году, последовательно выступало за отказ от сырья из России и диверсификацию поставок. Полномасштабная война в Украине только ускорила уже запущенные процессы.

В недавнем интервью голландской газете Financieele Dagblad польский премьер Матеуш Моравецкий в очередной раз раскритиковал европейские правительства, которые после аннексии Крыма и фактической оккупации части Донбасса Россией в 2014 году считали, что могут продолжать вести бизнес с Кремлем.

"Зависимость от российского топлива, сомнительный бизнес с российскими олигархами и совершенно непонятные уступки со стороны Европы касательно строительства "Северного потока-2" демонстрируют патологические отношения между Западом и Россией", – сказал Моравецкий. Он убежден, что вернуться к нормальным торговым отношениям с Россией просто невозможно.

Поддержание отношений с криминальным режимом не должно стать нормой

"Поддержание отношений с криминальным режимом не должно стать нормой. Европе давно пора стать независимой от России, особенно в энергетической сфере. Депутинизация необходима для европейского суверенитета".

Пока главными достижениями европейских политиков в этой сфере можно считать санкции, которые касаются импорта энергоресурсов – ключевого источника доходов РФ. До полномасштабной войны нефть и газ приносили России 40–45% прибыли. Польша оказалась в авангарде этих процессов. Однако удастся ли полякам в ближайшее время полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов?

Угольный кризис миновал

В Польше основным источником энергии как для крупных предприятий, так и для тысяч домохозяйств остается уголь. 14 апреля, спустя примерно шесть недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Польша первой среди европейских стран ввела эмбарго на импорт российского угля. ЕС ввел подобное ограничение только 10 августа.

В 2022 году цены на уголь стремительно пошли вверх. В октябре правительство анонсировало выплату субсидий. На эти цели из бюджета было выделено приблизительно 3 миллиарда злотых (около 630 миллионов евро).

– Некоторое время у Польши были проблемы с получением достаточного объема угля после прекращения поставок из России, – отмечает в комментарии Радио Свобода польский эксперт, заместитель главного редактора сайта Energetyka24 Якуб Вех. – После угольного кризиса на польском рынке удалось наладить новые пути поставок. Сейчас мы получаем уголь из Австралии, Индонезии, Колумбии, ЮАР, США. Индонезия стала одним из основных поставщиков угля не только в Польшу, но и в другие страны ЕС. Местные власти заявили об увеличении добычи угля. Россия же тем временем наращивает экспорт угля в Индию, Пакистан, Турцию и Китай.

Распад России как условие возврата к торговле?

"В Польше больше нет газа из России – ни сжиженного, ни того, который транспортируется по трубопроводам", – заверила министр климата и окружающей среды Польши.

В апреле прошлого года "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Польшу из-за отказа Варшавы платить за сырье в рублях. Еще в 1996 году РФ и Польша подписали Ямальский контракт, согласно которому Варшава получала около 10,2 млрд кубометров газа в год. Срок действия контракта истекал 31 декабря 2022 года, но Россия фактически расторгла его в одностороннем порядке.

Польша, в отличие от многих европейских стран, оказалась к этому готова. Тогда премьер-министр Моравецкий представил следующие данные. Польша нуждается в 20–21 млрд кубометров газа в год. По газопроводу Baltic Pipe, по которому газ транспортируется с норвежского шельфа в Данию, а оттуда – в Польшу, ежегодно можно перекачивать около 10 миллиардов кубометров. Из собственных газовых месторождений полякам удается получать 4–4,5 млрд, а СПГ-терминал в Свиноуйсьце на севере страны обеспечивает поставки из США и Катара на уровне 7–8 млрд кубометров.

Однако может ли отказ от поставок нефти и газа из России привести к зависимости Польши от других поставщиков?

Невозможен возврат к нормальным торговым отношениям Польши и России в энергетической сфере

– Можно говорить об определенной зависимости от внешних поставок. Однако эта не та же зависимость, что от России, – отмечает Якуб Вех. – Контракты с Соединенными Штатами, Норвегией или Катаром не имеют таких политических последствий, как контракт с Россией, потому что эти страны не собираются использовать поставки газа как политический инструмент давления на Польшу, а именно это делала Россия. Более того, Польша, покупая газ в Норвегии или в Соединенных Штатах, не финансирует напрямую враждебную страну, которая ведет войну против соседки Польши и может в определенной перспективе угрожать нашей территориальной целостности. А именно так всё и выглядело во время торговли с Россией.

По словам эксперта, у России есть ее постоянные стратегические цели – возвращение сферы влияния в Восточной Европе, в которую входит и Польша:

– В том числе и поэтому я считаю, что невозможен какой-либо возврат к нормальным торговым отношениям Польши и России в энергетической сфере. Я думаю, что единственным вариантом, при котором Варшава серьезно бы оценивала возможность дальнейшего импорта российского сырья, является распад России на меньшие и более слабые страны, которые бы не имели такой политической силы, не оказывали бы такого влияния на европейский рынок.

Автор – корреспондент Польского радио, специально для Радио Свобода