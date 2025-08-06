"Конец жаркой войны". Чем завершится летняя кампания России в Донбассе?

Летняя кампания 2025 года, по оценкам военных и аналитиков, предполагала, что армия России сфокусирует свое внимание на двух городах – Покровске и Константиновке. До конца лета осталось три недели, но ни один из этих городов агрессор захватить не смог. Более того, атаковать сразу на двух направлениях армии России оказалось не под силу, и пришлось выбирать. По количеству штурмов и продвижений можно судить, что противник сделал ставку на Покровск.

На фоне отсутствия заметных успехов, Министерство обороны России 31 июля заявило о якобы полной оккупации Часова Яра – небольшого города, открывающего путь к агломерации Константиновка – Славянск – Дружковка – Краматорск. Однако, как заявил пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак, бои за город продолжаются, а украинские войска до сих пор удерживают несколько микрорайонов.

Проект украинской службы Радио Свобода с военным экспертом, военнослужащим 41-й отдельной механизированной бригады Кириллом Сазоновым, обсудили как завершится последний месяц летней кампании России и к чему готовиться Украине осенью.

– Наиболее тревожные продвижения российских войск были на севере от Покровска возле Родинского, где находится трасса, питающая украинскую группировку в Мирнограде и Покровске. В Родинском уже появилась "серая зона". Каковы ваши прогнозы в случае, если армия РФ захватит этот город и перережет трассу, не стоит ли Силам обороны ВСУ отойти из этого кармана уже сейчас?

– Я не могу сказать четко, что нужно делать ВСУ, ведь там стоит несколько бригад, у них есть командование, ОСУВ "Хортица", есть Генштаб. Я такую смелость на себя не возьму. Сейчас действительно Покровск в центре внимания – это ключевая цель России. Борьба долго шла рядом с двумя важными участками – это агломерация Покровск – Мирноград и подготовка штурма ключевой Донецкой агломерации – это Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск. Я до сих пор считаю, что агломерация Краматорск – Славянск, начинающаяся с Константиновки – Дружковки, значительно важнее для противника. Это фактически центр Донбасса (административный, физический и логистический), потому логично, что они собирались штурмовать именно там. Но сейчас они все-таки решили сперва покончить с Покровском, потому что, как показали последние полгода, одновременно штурмовать Покровск и Константиновку не получается.

Местное российское командование погорячилось с докладами и заявило Путину о том, что они взяли Часов Яр – это на сегодняшний день вообще не соответствует реальности. Есть южные микрорайоны и два других наших микрорайона (остающиеся под контролем украинских сил – Прим. РС). Попытка обойти с севера Часов Яр через канал Северский Донец – Донбасс снова в тысячный раз ничем не закончилась.

Согласно карте проекта DeepState, по состоянию на 5 августа 2025 года Силы обороны контролируют юго-западные районы Часова Яра: Шевченко, Цех №2, Южный и Землянки. Северо-западный район Новосеверный почти весь находится в "серой зоне".

Часов Яр не взяли, но доложили, что это так, мол, дорога на Константиновку открыта, и якобы в Торецке тоже есть успехи. На что российское командование сказало: ну и чудно, народу у вас полно, поэтому 51-ю общевойсковую армию забираем из Часова Яра и Торецка и перекидываем на Покровск – он сейчас важнее, его никак не могут окружить. Поэтому в Часовом Яру они забуксовали снова, потому что у них забрали часть подразделений. О каком-либо наступлении на Константиновку можно забыть. А вот вокруг Покровска – полная жесть, потому что они туда перекинули подкрепление.

Пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады Иван Петричак в эфире Радио Донбас.Реалии не подтвердил, но и не опроверг информацию о перемещении подразделений армии России из Часова Яра. "Наша разведка кое-что сообщает, что я бы не хотел пока рассказывать, – заявил Петричак. – Противник постоянно меняет даты, и для выполнения того, о чем уже заявил, пытается усиливать штурмы и менять подразделения, потому что несет огромные потери".

Я не верю в штурм Покровска. Они попытались проникать туда ДРГ (диверсионно-разведывательными группами – Прим.РС). В условиях постоянных обстрелов небольшие ДРГ могут проникнуть и сфотографироваться с флагом где угодно. Другое дело, что уйти потом [российским военным] оттуда тяжело. Пилоты дронов уже не выпустят.

Они проникали в Покровск, и там, как правило, все оставались. Штурмовать его в лоб они не хотят – есть печальный опыт Торецка, Часова Яра, Бахмута, когда прорвались в город и застряли в городских боях надолго с безумными потерями.

Поэтому они пытаются обойти Покровск с двух сторон, перерезать логистику. Последние полгода они не могли ничего добиться на севере. Продвигались на юге и юго-западе от Покровска, пока не уперлись в Котлино (село близ Покровска – Прим.РС). Сейчас мы видим, что все-таки продвижение на севере есть.

Такой мешок – когда не обязательно физически перерезать логистику, достаточно ее перекрыть обстрелами, с помощью дронов и артиллерии – для войск огромная проблема. Потому что нужно завозить пополнение, вывозить раненых и бойцов на отдых, должна быть ротация. Это человеческий фактор – завозить продукты, воду, БК (боекомплект – Прим.РС), топливо, медицину.

В Покровске и не может быть огромного состава БК, которого хватит на месяц. Ни у нас, ни у противника нет таких складов на линии фронта. Если его создать, то такой склад вычислят через два дня, а за следующие два дня превратят в большую яму от взрыва. Без БК автомат превращается в железную палку, пушка не стреляет, танк не едет – без логистики современная война невозможна. Поэтому борьба за нормальную логистику Покровской агломерации Покровск – Мирноград – это сейчас ключевой вопрос.

– Зачем эта выдумка относительно Часова Яра? Как вы думаете, российские генералы рапортовали наверх о захвате города с расчетом на то, что в ближайшее время они вытеснят Силы обороны ВСУ? Или это для того, чтобы показать россиянам, что все идет по плану?

По донецким меркам это крошечный город, и они его не могут взять уже полтора-два года

– Это всегда было. Это такая фишка российской командной системы. Я почему интересуюсь Часовым Яром, потому что до прихода туда 24-й ОМБр, наша 41-я с марта по август прошлого года защищала его, а потом мы пошли в Курскую область.

Часов Яр – это все-таки город, хоть и небольшой. Кто не знает Донбасс, я объясню – в Часовом Яру в лучшие времена официально проживало 12 тысяч, а реально – 10. По донецким меркам это крошечный город, и они его не могут взять уже полтора-два года. Он на возвышенности, и мимо можно пройти, но ты будешь, как в тире.

А почему такие доклады? Да потому, что это командная система. Над каждым комбатом есть комбриг, а у них – комдив. Затем следует общее оперативное командование, командиры армий и высшее командование в Кремле.

В какой-то момент кто-то задает вопрос: "Какого черта? Что происходит? Почему вы еще не взяли город, в котором 10 тысяч населения? Вы не умеете воевать? Сорвать с вас погоны?"

Это передают нижестоящим командирам – с большей экспрессией и угрозами. Затем это доходит до командира батальона или роты. Он прямо говорит: "Или вы возьмете город завтра, или вы сдохнете, или я вас сам застрелю". Так начинается безумный нескончаемый штурм.

Потом отчитываются, что все хорошо, почти взяли или завтра возьмем город. На войне ложь между своими убивает хуже любого дрона.

– Почему они не могут взять Часов Яр? Какие еще факторы, кроме героизма украинских защитников? Удобная территория, высоты для обороны?

– Да. Часов Яр действительно удобно расположен, он на высоте. От Бахмута, откуда двигаются к нему российские войска, идти тяжело. Григоровку (село севернее Часова Яра – Прим.РС) мы тоже в свое время держали и оттуда сами наступали на Бахмут, когда была попытка освобождения города. Там неудобно наступать. Причем в самом Часовом Яре неудобнее всего наступать на те районы, в которых сейчас находимся мы. Поэтому им и дальше будет тяжело.

– Как вы думаете, российское давление ослабнет, иссякнет? Потери достаточно значительны. Уже женщин-штурмовиков обнаружили в Часовом Яре. Третья штурмовая тоже показывала, что женщин привлекают для штурмов. Наверное, это не от хорошей жизни – собирают всех, кого можно, чтобы просочиться через украинские оборонительные позиции. Это давление, которое мы наблюдаем – около 200 штурмов в сутки – оно будет весь август?

– Женщин для штурмов привлекают из-за идиотизма. Они до сих пор психологически не воспринимаются как солдаты врага. Их можно было бы очень эффективно использовать для просачивания, пытаться выдать за местных. Они в диверсионных мероприятиях у линии фронта были бы гораздо эффективнее. Если их используют в качестве штурмовиков, значит, резервов не хватает.

Август я называю адским, потому что он будет очень тяжелым. Мы видим это на всех направлениях. К концу осени бои будут очень тяжелыми. Это конец самой жаркой войны. Потом будут либо настоящие мирные переговоры, либо война станет менее активной.

Но сейчас, к концу осени, Путин попытается откусить по максимуму, совершенно не заботясь о цене. Он может сжечь всю армию и технику, все потратить, чтобы потом в ноябре сказать: давайте договариваться, я согласен на прекращение огня. И мы, конечно же, согласимся, потому что Запад сразу скажет: вперед, все за стол переговоров.

Путин назначает эту дату, и к этой дате он может сжечь столько своей армии, сколько захочет, не думая о резервах и о том, что будет зимой. Он может себе это позволить. Сейчас очень тяжело, и будет очень тяжело еще несколько месяцев.

– Вы говорите Запад, имея в виду, наверное, США. А что, взятие Константиновки, Покровска или того же Часова Яра будет особым доводом для давления на украинскую сторону?

Глядя в целом на карту Украины, за два года они взяли 1% территории

– Аргументом будет любое продвижение армии России на фронте. На самом деле, особого продвижения нигде нет. Мы видим новости, переживаем за каждый километр, поэтому каждый день нам кажется, что вот они то здесь, то там продвинулись. Но, глядя в целом на карту Украины, за два года они взяли 1% территории. То есть глобально это ни о чем. Но политики редко вдаются в такие детали, они смотрят на общие результаты.

Путин хочет сесть за стол переговоров, чтобы и Киев, и Вашингтон, и Европа чувствовали, что он – наступающий победитель и может захватить все, что хочет.

Он не захватит все, что хочет. Речь не идет ни об областных центрах – это нереально, – ни обо всей Донецкой области как программе минимум так называемой "СВО" (так российские власти называют войну России против Украины – Прим.РС). Для них это нереальная, неразрешимая задача в течение нескольких лет.