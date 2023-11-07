Конфискованной на Камчатке рыбой решили кормить бездомных собак

Заксобрание Камчатского края одобрило законопроект о передаче конфискованной рыбы в собачьи приюты и питомники для ездовых собак.

Законопроект предлагает с января 2024 года безвозмездно отдавать собакам изъятую рыбу, которую уже нельзя выпустить обратно в море.

"Сегодня такая рыбопродукция попросту уничтожается, тогда как она может приносить пользу. Особенно важно это для приютов, где содержатся бездомные животные", – говорит председательница комитета по природопользованию камчатского парламента Оксана Герасимова.

Помимо этого, законопроект позволит снять вопросы о хранении и содержании изъятой рыбы, а также снизить на это бюджетные расходы.

Предложение было внесено Госдуму по инициативе Камчатки, сейчас оно проходит согласование в остальных российских регионах.