В четырёх регионах РФ могут разрешить убийство бездомных животных

Как минимум в четырёх российских регионах – в Бурятии, Ставропольском крае, Астраханской и Магаданской областях – могут принять законы, разрешающие убийство бездомных животных. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на ответы из 52 региональных парламентов.

В июле 2023 года регионы получили право самим решать, что делать с бездомными животными: продолжать реализовывать федеральную программу ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат) или утвердить свои методы.

В сентябре губернатор Магаданской области Сергей Носов внёс в местный парламент законопроект, в котором прописано умерщвление животных в "пунктах временного содержания". В документе не уточняется, в каких случаях будут проводить "эвтаназию" – на федеральном уровне она разрешена только при неизлечимых болезнях и непереносимых страданиях животного. По итогам обсуждения в областной думе законопроект рекомендовали доработать.

В Ставропольском крае рассматривают законопроект, который разрешит убивать "немотивированно агрессивных" бездомных животных. Как будут оценивать агрессивность животных, в документе не уточняется. В экспертной ассоциации говорят, что на практике к "немотивированно агрессивным" причисляют собак, которые укусили или поцарапали человека, а также если они "просто громко лают".

В думе Астраханской области рассказали, что рассматривают предложения по обращению с бездомными животными, "в том числе их усыпление". В феврале 2022 года именно этот парламент обращался к федеральному правительству с просьбой разрешить убийство собак, которые "проявляют немотивированную агрессию и опасны для жизни и здоровья человека", по всей стране. Тогда его обращение поддержали 27 регионов – какие именно, в астраханской думе не уточнили.

Власти Бурятии заявляли о том, что разрешат убивать бездомных животных, в июле – ещё до вступления в силу поправок, разрешающих это делать.

Убийство бездомных животных противоречит духу федерального закона об ответственном обращении с животными, считают некоторые эксперты. Среди прочего документ закрепляет отношение к животным как "к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания" и предписывает "воспитание у населения нравственного и гуманного к ним отношения".

Как минимум в 38 регионах разрешать убийство бездомных животных не собираются, пишут "Ведомости". В 14 из них планируют принять законы об обязательной регистрации животных или о штрафах за несоблюдение правил их выгула. В парламентах Мурманской и Костромской областей сообщили, что в их регионах программа ОСВВ работает: количество укусов снизилось.