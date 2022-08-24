Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Конфискованную яхту российского миллиардера продали с аукциона

Суперъяхта Axioma, пришвартованная в порту Гибралтара, март 2022 года

Суперъяхта Axioma, принадлежавшая российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, продана с аукциона в Гибралтаре. Это первая продажа активов, конфискованных из-за персональных санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

Предложенная стоимость и имя покупателя не раскрываются, информацию о сумме сделки обещают опубликовать через две недели. Организаторы аукциона сообщили, что в ходе торгов получили 63 заявки, но отказались детализировать их стоимость.

Axioma, которую Пумпянский купил за 75 миллионов долларов в 2013 году, была конфискована в марте 2022 года – после того, как Великобритания, Евросоюз и США ввели против него санкции из-за вторжения России в Украину. Наложенные ограничения не позволили компании Пумпянского выплачивать кредит американскому банку JP Morgan. Банк подал иск, в котором утверждал, что компания Пумпянского задолжала ему более 20 миллионов долларов, и попросил суды Гибралтара задержать и продать яхту.

Юрист британской фирмы, представлявшей яхту до её ареста, сообщил, что Axioma, скорее всего, будет продана "намного ниже" 20 миллионов долларов. Также он отметил, что продажа яхты с аукциона – хороший знак для банков, но активы, которые были арестованы только из-за санкций, без финансовых претензий, продать будет сложнее.

  • Яхта Axioma, длиной 72 метра, имеет шесть гостевых кают, 3D-кинотеатр, тренажёрный зал, бассейн, джакузи и полностью оборудованный спа-центр. Аренды яхты стоила около полумиллиона долларов в неделю.
  • Дмитрий Пумпянский был владельцем и председателем правления Трубной металлургической компании (ТМК) – крупнейшего в мире производителя труб. В марте 2022 года, после введения против него санкций, Пумпянский вышел из бенефициаров и советов директоров ТМК. Великобритания тогда заявляла, что Пумпянский – один из "ближайших к Путину" олигархов.
  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули банковский сектор и другие сферы высоких технологий, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих российское вторжение в Украину.
  • Санкции были наложены в том числе на объекты дорогой недвижимости, суперъяхты и самолёты. Власти США, Великобритании и стран Евросоюза заявляли, что будут стремиться отправить доходы от продажи конфискованных активов на помощь Украине.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG