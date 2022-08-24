Конфискованную яхту российского миллиардера продали с аукциона

Суперъяхта Axioma, принадлежавшая российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, продана с аукциона в Гибралтаре. Это первая продажа активов, конфискованных из-за персональных санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину. Об этом сообщает The Guardian.
Предложенная стоимость и имя покупателя не раскрываются, информацию о сумме сделки обещают опубликовать через две недели. Организаторы аукциона сообщили, что в ходе торгов получили 63 заявки, но отказались детализировать их стоимость.
Axioma, которую Пумпянский купил за 75 миллионов долларов в 2013 году, была конфискована в марте 2022 года – после того, как Великобритания, Евросоюз и США ввели против него санкции из-за вторжения России в Украину. Наложенные ограничения не позволили компании Пумпянского выплачивать кредит американскому банку JP Morgan. Банк подал иск, в котором утверждал, что компания Пумпянского задолжала ему более 20 миллионов долларов, и попросил суды Гибралтара задержать и продать яхту.
Юрист британской фирмы, представлявшей яхту до её ареста, сообщил, что Axioma, скорее всего, будет продана "намного ниже" 20 миллионов долларов. Также он отметил, что продажа яхты с аукциона – хороший знак для банков, но активы, которые были арестованы только из-за санкций, без финансовых претензий, продать будет сложнее.
- Яхта Axioma, длиной 72 метра, имеет шесть гостевых кают, 3D-кинотеатр, тренажёрный зал, бассейн, джакузи и полностью оборудованный спа-центр. Аренды яхты стоила около полумиллиона долларов в неделю.
- Дмитрий Пумпянский был владельцем и председателем правления Трубной металлургической компании (ТМК) – крупнейшего в мире производителя труб. В марте 2022 года, после введения против него санкций, Пумпянский вышел из бенефициаров и советов директоров ТМК. Великобритания тогда заявляла, что Пумпянский – один из "ближайших к Путину" олигархов.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это США, Евросоюз, Великобритания и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули банковский сектор и другие сферы высоких технологий, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих российское вторжение в Украину.
- Санкции были наложены в том числе на объекты дорогой недвижимости, суперъяхты и самолёты. Власти США, Великобритании и стран Евросоюза заявляли, что будут стремиться отправить доходы от продажи конфискованных активов на помощь Украине.
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