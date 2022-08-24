Конфискованную яхту российского миллиардера продали с аукциона

Суперъяхта Axioma, принадлежавшая российскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, продана с аукциона в Гибралтаре. Это первая продажа активов, конфискованных из-за персональных санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину. Об этом сообщает The Guardian.

Предложенная стоимость и имя покупателя не раскрываются, информацию о сумме сделки обещают опубликовать через две недели. Организаторы аукциона сообщили, что в ходе торгов получили 63 заявки, но отказались детализировать их стоимость.

Axioma, которую Пумпянский купил за 75 миллионов долларов в 2013 году, была конфискована в марте 2022 года – после того, как Великобритания, Евросоюз и США ввели против него санкции из-за вторжения России в Украину. Наложенные ограничения не позволили компании Пумпянского выплачивать кредит американскому банку JP Morgan. Банк подал иск, в котором утверждал, что компания Пумпянского задолжала ему более 20 миллионов долларов, и попросил суды Гибралтара задержать и продать яхту.

Юрист британской фирмы, представлявшей яхту до её ареста, сообщил, что Axioma, скорее всего, будет продана "намного ниже" 20 миллионов долларов. Также он отметил, что продажа яхты с аукциона – хороший знак для банков, но активы, которые были арестованы только из-за санкций, без финансовых претензий, продать будет сложнее.