Конгресс согласовал федеральный бюджет в размере $1,6 трлн

Конгресс США достиг соглашения по финансированию правительства в 2024 году в размере 1,6 триллиона долларов. В заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что достигнутое соглашение позволит стране предотвратить шатдаун - частичную остановку работы федерального правительства.

По словам Байдена, соглашение "отражает уровни финансирования, о которых он договаривался с обеими партиями".

Договорённость между республиканцами и демократами предполагает, что верхняя граница бюджета США в 2024 году составит 1,59 триллиона долларов. Предложенный бюджет включает рекордные 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда – на необоронные расходы.



Оборонная часть уже была подписана президентом Байденом в прошлом месяце в рамках законопроекта о расходах на оборону.



По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, достигнутое соглашение не позволит бюджетным сокращениям, которых добиваются некоторые республиканцы, повлиять на "ключевые внутренние приоритеты", в частности пособия ветеранам и здравоохранение.



На этой неделе Конгресс вернется к работе после каникул, чтобы обсудить лимит госдолга до наступления крайних сроков 19 января и 2 февраля. Дискуссии проходят на фоне требований республиканцев сократить расходы на 2024 финансовый год ниже предельных уровней, согласованных в июне.

В ноябре Джо Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства на период до 19 января 2024 года. При этом в закон не вошла помощь Украине, Израилю и Тайваню - этот вопрос рассматривают отдельно. Планируется, что на эти цели уйдет 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиард на военную помощь Украине. Республиканцы настаивают на усилении охраны границ в обмен на своё одобрение помощи другим странам.