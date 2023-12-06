Киев призвал Конгресс как можно скорее принять пакет помощи Украине

Отсрочка в предоставлении Киеву военной помощи США повышает риск поражения Украины в войне с Россией. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Институте мира США в Вашингтоне, передаёт "Голос Америки".

"Нам будет трудно удержаться на тех же позициях и просто выжить", — добавил он. Ермак также подчеркнул, что у Украины есть план военных действий на 2024 год.

Заявление Ермака прозвучало на фоне возобновившихся в понедельник попыток Белого дома добиться выделения дополнительной помощи Украине.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на финансирование поставок оружия и другую помощь Украине и Израилю общей суммой в 106 миллиардов долларов, из них на долю Украины должно было прийтись более 60 миллиардов.

Палата представителей, которая находится под контролем республиканцев, одобрила законопроект о выделении денег Израилю, но не Украине, после чего демократы заблокировали документ в Сенате.

В понедельник директор бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и сообщила, что у администрации США к концу года закончатся средства для поставок Украине вооружений и техники.

Янг отметила, что без одобрения Конгрессом новых средств для помощи Киеву будут подорваны возможности Украины вести боевые действия против российских войск.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил своё выступление перед членами американского сената. Об этом сообщил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. По какой именно причине президент Украины не смог выступить, Шумер не уточнил.

Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский обратится к сенаторам на секретном брифинге. Планировалось, что украинский лидер расскажет о ходе войны и необходимости еще одного пакета военной помощи.