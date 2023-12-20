Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине лишь в январе

Американские сенаторы не проголосуют по пакету дополнительной помощи Украине до начала следующего года. Это следует из совместного заявления лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла, обнародованного 19 декабря.

Переговорщики "добились обнадеживающего прогресса", однако "сложные вопросы остаются", указали политики.

Главным вопросом остается требование республиканцев по ужесточению иммиграционного контроля на границе США с Мексикой. Именно с его решением республиканцы увязывают одобрение дополнительной помощи Украине.

"Наши переговорщики будут очень, очень усердно работать в период декабрьских и январских каникул, и наша цель - добиться чего-то, как только мы вернемся", - сказал журналистам лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Один из руководителей республиканской фракции в Сенате Джон Тун подтвердил, что сделка не будет достигнута до начала 2024 года. "Демократы дотянули до момента, когда достичь какого-либо существенного договора по вопросам пограничной безопасности до Рождества стало невозможно", — сказал Тун.

Ранее Белый дом предупредил, что к концу года у США закончатся деньги для оказания помощи Украине.

США уже выделили более 100 миллиардов долларов на вооружение и поддержку Украины после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Президент Джо Байден запросил у Конгресса ещё 60 миллиардов и призвал утвердить финансирование до начала рождественских каникул. Палата представителей Конгресса на прошлой неделе ушла на каникулы, не приняв решение по законопроекту.

Даже если Сенат США, где большинство принадлежит демократам, согласится на отправку нового пакета помощи Украине, пока неясно, поддержит ли его Палата представителей, которую контролирует Республиканская партия. Некоторые республиканцы возражают против выделения денег Киеву.

Кроме того, в январе также начнутся праймериз по выдвижению кандидатов в президенты от Республиканской партии в каждом штате, а законодатели будут согласовывать годовой бюджет в попытке избежать шатдауна - частичной остановки работы федерального правительства.